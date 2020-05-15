«Нашли возможность помочь»: власти рассказали, кому в Ярославской области раздадут бесплатно маски

Власти Ярославской области решили раздать бесплатно медицинские маски тем, кому самостоятельно сложно их купить. Губернатор Дмитрий Миронов сообщил, кому именно достанутся средства индивидуальной защиты со склада «Областной фармации».
— Нашли возможность помочь тем жителям, для кого масочный режим может повлечь серьезные расходы. Это многодетные малоимущие семьи. Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо 5 и более человек, и каждый рубль на счету — непростая. Поэтому мы раздадим им одноразовые маски, 158 тысяч штук. Маски им передадут специалисты органов социальной защиты населения.
После объявления о введении масочного режима жители региона пожаловались на выросшие цены на защитные средства. Депутаты разных уровней потребовали, чтобы власти раздали маски всем жителям региона или компенсировали расходы на них.
С завтрашнего дня в Ярославской области начнут штрафовать за нарушения масочного режима. Выяснилось, что наказать могут и тех, кто в масках — ранее мы уже рассказывали, как это будет работать.