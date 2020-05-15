15 мая пятница
СЕЙЧАС +11°С
usd 73.93
eur 79.90
Срочно Новый режим работы: кто откроется с 18 мая

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

«Нашли возможность помочь»: власти рассказали, кому в Ярославской области раздадут бесплатно маски

Средства индивидуальной защиты в регионе получат почти 3,5 тысячи семей

2 758
22 Обсудить

Поделиться

Многие жители Ярославской области из-за введения масочного режима требуют средства индивидуальной защиты от властей

Многие жители Ярославской области из-за введения масочного режима требуют средства индивидуальной защиты от властей

Власти Ярославской области решили раздать бесплатно медицинские маски тем, кому самостоятельно сложно их купить. Губернатор Дмитрий Миронов сообщил, кому именно достанутся средства индивидуальной защиты со склада «Областной фармации».

— Нашли возможность помочь тем жителям, для кого масочный режим может повлечь серьезные расходы. Это многодетные малоимущие семьи. Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо 5 и более человек, и каждый рубль на счету — непростая. Поэтому мы раздадим им одноразовые маски, 158 тысяч штук. Маски им передадут специалисты органов социальной защиты населения.

После объявления о введении масочного режима жители региона пожаловались на выросшие цены на защитные средства. Депутаты разных уровней потребовали, чтобы власти раздали маски всем жителям региона или компенсировали расходы на них.

С завтрашнего дня в Ярославской области начнут штрафовать за нарушения масочного режима. Выяснилось, что наказать могут и тех, кто в масках — ранее мы уже рассказывали, как это будет работать.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусэпидемиямасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!