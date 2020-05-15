Депутаты потребовали от ярославского губернатора раздать людям маски или компенсировать траты на них

Губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову депутаты написали открытое письмо и потребовали, чтобы он обеспечил жителей региона средствами индивидуальной защиты или компенсировал людям деньги, которые им придётся потратить в связи с введением масочного режима. Под документом подписались депутаты «Справедливой России» всех уровней, включая федеральных — из Государственной думы. Публикуем обращение:
«Дмитрий Юрьевич, своим указом вы обязали всех жителей Ярославской области с 16 мая 2020 года носить маски в общественных местах, в магазинах и аптеках, в транспорте и на улице, на автозаправках и в МФЦ и далее везде. Однако в своем указе вы не указали, где людям брать свободные денежные средства для приобретения средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день стоимость маски около 40 рублей. А после введения обязательного масочного режима стоимость «намордников» явно увеличится. То есть в день, тем кто работает, нужно как минимум 3–4 маски (ведь менять её надо после каждого использования), а на месяц, даже с учётом выходных, уже получается 80–90. В денежном выражении это более 3 тысяч рублей дополнительных расходов.
Также хочется узнать у руководителя Ярославской области, как соотносится это распоряжение о введении обязательного масочного режима с федеральным правовым актом — Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».
В федеральном документе чётко говорится о том, что средства индивидуальной и коллективной защиты гражданам должны предоставлять органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления.
Вы готовы, господин губернатор, обеспечить всех средствами индивидуальной защиты так, как это предписано в Постановлении Правительства РФ? Если нет, компенсируйте жителям области по 3 тысячи рублей в месяц для покупки средств защиты. Вы же знаете, что последние месяцы многие предприятия и организации были закрыты, и люди остались без работы и без денег.
Получается, что указ вы издали и штрафы предусмотрели немаленькие, а остальные последствия не продумали. А знаете, как будет? Люди, дабы выполнить ваш указ и не нарваться на штрафы, будут носить одну и ту же маску несколько часов и дней, пренебрегая санитарными нормами. Такой масочный режим не только не сократит распространение инфекции, но приведет к новому всплеску заражений.
Поэтому обращаемся к вам с предложением: раздавать маски бесплатно, либо предусмотреть жителям Ярославской области денежную компенсацию на приобретение средств индивидуальной защиты».
Комментарий губернатора:
— После объявления о введении масочного режима, мы стали получать много комментариев, писем с требованием обеспечить всех масками. Жители региона объясняют свое возмущение тем, что стоимость защитных средств возросла и купить их в необходимом количестве не каждый может себе позволить. Сейчас правительство области работает над ценовой доступностью, — ответил Дмитрий Миронов. — Нашли возможность помочь тем жителям, для кого масочный режим может повлечь серьезные расходы. Это многодетные малоимущие семьи. Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо 5 и более человек, и каждый рубль на счету — непростая. Поэтому мы раздадим им одноразовые маски, 158 тысяч штук. Сегодня начали выдачу со склада государственного предприятия «Областная фармация». Получат средства защиты 3436 многодетных малоимущих семей, а это 18 125 человек. Маски им передадут специалисты органов социальной защиты населения.