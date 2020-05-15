Депутаты потребовали от ярославского губернатора раздать людям маски или компенсировать траты на них

Также хочется узнать у руководителя Ярославской области, как соотносится это распоряжение о введении обязательного масочного режима с федеральным правовым актом — Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».



В федеральном документе чётко говорится о том, что средства индивидуальной и коллективной защиты гражданам должны предоставлять органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления.



Вы готовы, господин губернатор, обеспечить всех средствами индивидуальной защиты так, как это предписано в Постановлении Правительства РФ? Если нет, компенсируйте жителям области по 3 тысячи рублей в месяц для покупки средств защиты. Вы же знаете, что последние месяцы многие предприятия и организации были закрыты, и люди остались без работы и без денег.



Получается, что указ вы издали и штрафы предусмотрели немаленькие, а остальные последствия не продумали. А знаете, как будет? Люди, дабы выполнить ваш указ и не нарваться на штрафы, будут носить одну и ту же маску несколько часов и дней, пренебрегая санитарными нормами. Такой масочный режим не только не сократит распространение инфекции, но приведет к новому всплеску заражений.

