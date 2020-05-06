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Тема дня Совещание у Путина: когда кончится самоизоляция?
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Противоэпидемические меры будут отменять постепенно

Противоэпидемические меры будут отменять постепенно

Сегодня во время совещания с Владимиром Путиным главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о том, как страна будет возвращаться к обычной жизни. Принимать решение об отмене противоэпидемических мер будут главы регионов — в зависимости от того, как у них складывается ситуация. Оценивать будут темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват тестирования на коронавирус. Все эти показатели будут учитывать за 1–2 недели.

Сам выход из изоляции предполагает три этапа. Первым делом разрешат занятия физкультурой и спортом на открытых площадках, прогулки с детьми и работу небольших предприятий сферы услуг и торговли ограниченной площади (с соблюдением социальной дистанции). На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи, работу объектов большей площади (с ограничением числа клиентов), возобновят работу образовательные организации. Последним этапом станет возобновление работы парков и скверов, всех предприятий сферы торговли и услуг, общепита и гостиниц.

Главы регионов смогут вводить этапы по мере того, как спадает эпидемия и возвращать противоэпидемические меры, если ситуация ухудшается.

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коронавирусздоровьепандемиясамоизоляция
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