«Заражённых больше, чем больничных коек»: куда делись «лишние» пациенты с коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области пояснили, как обстоят дела на сегодняшний день по этому вопросу:



— На данный момент коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией достаточно, — пояснили в штабе. — В случае бессимптомной и лёгкой формы заражения больные лечатся на дому самостоятельно. При ухудшении самочувствия они должны вызвать врача на дом, который в свою очередь должен принять решение о последующей возможной госпитализации. Сейчас в клиниках на лечении от коронавируса находятся меньше 200 человек. Так что коечный запас есть. Но в случае нарастания темпов заражения в регионе предусмотрен третий этап перепрофилирования коек.



Сейчас регионе из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. В Ярославской области остается лишь два района, куда коронавирус проникнуть ещё не смог.

Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

