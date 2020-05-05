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«Заражённых больше, чем больничных коек»: куда делись «лишние» пациенты с коронавирусом

В оперативном штабе по ситуации с COVID-19 в Ярославской области рассказали подробности

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В оперштабе рассказали о ситуации с больничными койками для пациентов с коронавирусом

В оперштабе рассказали о ситуации с больничными койками для пациентов с коронавирусом

В Ярославской области ежедневно выявляются новые инфицированные COVID-19 люди. В «мирное время» клиники и больницы региона, как и медучреждения по всей стране, не рассчитаны на такой огромный наплыв пациентов, поэтому самым актуальным сейчас вопросом остаётся: хватит ли при критической ситуации на всех инфицированных больничных коек?

— Уже сейчас в области на лечении находится более 800 человек при запасе мест в стационарах в 627 коек, — недоумевают многие. — Получается, что заражённых больше, чем больничных коек. Где же они лечатся?

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области пояснили, как обстоят дела на сегодняшний день по этому вопросу:

— На данный момент коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией достаточно, — пояснили в штабе. — В случае бессимптомной и лёгкой формы заражения больные лечатся на дому самостоятельно. При ухудшении самочувствия они должны вызвать врача на дом, который в свою очередь должен принять решение о последующей возможной госпитализации. Сейчас в клиниках на лечении от коронавируса находятся меньше 200 человек. Так что коечный запас есть. Но в случае нарастания темпов заражения в регионе предусмотрен третий этап перепрофилирования коек.

Сейчас регионе из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. В Ярославской области остается лишь два района, куда коронавирус проникнуть ещё не смог.

Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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коронавируспандемияинфекция
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