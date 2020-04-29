Ярославский врач умер от коронавируса, спасая больных детей. 61-летний Михаил Лебедев родом из Рыбинска Ярославской области, долгое время работал в детской больнице №3 в Ярославле, около пяти лет назад с женой перебрался в Москву. Работал в неонатальной реанимационной бригаде на станции скорой помощи имени Пучкова. До последнего спасал жизни новорожденных детей с патологиями. Но в начале апреля стало известно, что Михаил Михайлович сам где-то подхватил COVID. Болезнь осложнилась пневмонией. В итоге 27 апреля Михаил Лебедев скончался.
— Мы, врачи стационара, куда транспортировал пациентов Михаил Михайлович, хотим выразить искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Он был хорошим, добрым и очень светлым человеком. COVID-19 никого не жалеет. Друзья, берегите друг друга, — написал у себя на страничке коллега погибшего доктора Анатолий Крушельницкий.
Те, кто знал Михаила Лебедева, не могут оправиться от потери.
— Мы его знали как общительного, отзывчивого, доброго человека с незаурядным умом, с огромной харизмой. Это человек действительно с большой буквы. Он никогда никому не отказывал в просьбе, не было темы, на которую с ним нельзя было поговорить. Человек, который желал всем всегда добра. Когда Михаил Михайлович заболел, очень многие хотели помочь ему — собирали информацию, предлагали свою плазму для лечения, постоянно звонили, интересовались его самочувствием. Это о многом говорит. Он был настоящим профессионалом своего дела, многие консультировались у него в сложных ситуациях. Мы потеряли не только замечательного человека, но и по-настоящему хорошего доктора, — оставил свой отзыв еще один коллега врача Александр Щербань.
— Это был истинный доктор. Профессионал. Светлый и очень порядочный человек. Никогда не видела его в плохом настроении. Прекрасно пел еще в студенческие годы и всегда пел на встречах выпускников, — рассказала однокурсница Михаила Лебедева по вузу ярославна Ольга Лилеева.
Похоронить Михаила Лебедева хотят на его малой родине. Правда, дата и время пока не озвучены. Его имя уже включили в список памяти докторов, умерших во время пандемии коронавируса. Напомним, туда же попала и ярославская медсестра Ольга Коростелева, у которой также был COVID-19, хотя официально причиной её смерти названа другая болезнь.