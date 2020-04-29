— Мы, врачи стационара, куда транспортировал пациентов Михаил Михайлович, хотим выразить искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Он был хорошим, добрым и очень светлым человеком. COVID-19 никого не жалеет. Друзья, берегите друг друга, — написал у себя на страничке коллега погибшего доктора Анатолий Крушельницкий.



Те, кто знал Михаила Лебедева, не могут оправиться от потери.



— Мы его знали как общительного, отзывчивого, доброго человека с незаурядным умом, с огромной харизмой. Это человек действительно с большой буквы. Он никогда никому не отказывал в просьбе, не было темы, на которую с ним нельзя было поговорить. Человек, который желал всем всегда добра. Когда Михаил Михайлович заболел, очень многие хотели помочь ему — собирали информацию, предлагали свою плазму для лечения, постоянно звонили, интересовались его самочувствием. Это о многом говорит. Он был настоящим профессионалом своего дела, многие консультировались у него в сложных ситуациях. Мы потеряли не только замечательного человека, но и по-настоящему хорошего доктора, — оставил свой отзыв еще один коллега врача Александр Щербань.

