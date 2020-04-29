В оперштабе по коронавирусу Ярославской области сообщили о состоянии пациентов с COVID-19 на 29 апреля.



— Трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 80 — в состоянии средней тяжести, 336 — в удовлетворительном состоянии, — сообщили в оперштабе.



Напомним, в регионе с начала пандемии, по официальным данным, коронавирусом заразились 483 человека, из них выздоровело 60 пациентов, четверо скончались. Остальные больные находятся на лечении. В официальную статистику Ярославской области не вошла смерть 47-летней медсестры из Ярославля Ольги Коростелевой, которая была заражена COVID-19, но, по данным департамента здравоохранения, скончалась от другой болезни. Также 27 апреля не стало ярославского врача Михаила Лебедева, который в последние годы работал на скорой помощи в Москве.

