В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели ещё 27 человек.

Таким образом, с начала пандеимии в регионе — 483 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5841, в том числе выявлено активно 2624 (44,9%) без клинических проявлений, — сообщает федеральный оперативный штаб. — За весь период от коронавируса умерло 972 человека.



На данный момент в Ярославской области действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. Однако губернатор не исключает, что будут применяться более жесткие меры.