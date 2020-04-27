За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 6198 человек, общее число зараженных —
За последние сутки медики провели 139,1 тысячи тестов. С подозрением на COVID-19 остаются 183 тысячи россиян.
В мировом рейтинге Россия переместилась на девятую строчку, оставив позади себя Китай (83,9 тысячи заражений), с которого и началась пандемия коронавируса. По данным университета Хопкинса, в мире
На этой неделе в России заканчивается режим общей изоляции, однако вирусологи утверждают, что страна еще не добралась до плато. Ожидается, что на днях Владимир Путин выступит с очередным обращением к нации, в котором продлит режим — по одному из сценариев, до конца майских праздников.