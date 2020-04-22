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При вспышке COVID-19 в больницах Ярославской области оперативно могут развернуть до 500 койко-мест

При вспышке COVID-19 в больницах Ярославской области оперативно могут развернуть до 500 койко-мест

В Ярославле больницы перевели в режим работы в условиях подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Чтобы не закончились места в областной инфекционной больнице на проспекте Октября, дополнительно открыли 200 коек для заболевших COVID-19 в госпитале ветеранов войн. Но число заболевших растёт с каждым днём, поэтому начали готовить следующую больницу.

— На втором этапе подготовки медицинских организаций к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией на базе больницы имени Семашко на улице Гагарина будет перепрофилировано 50 коек для пациентов с COVID-19, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Если рост заболеваемости не прекратится, то власти будут готовить новые койко-места и уверяют, что без медицинской помощи никто не останется.

По данным на 22 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 228 человек, один из них умер. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

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