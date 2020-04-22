В Ярославле больницы перевели в режим работы в условиях подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Чтобы не закончились места в областной инфекционной больнице на проспекте Октября, дополнительно открыли 200 коек для заболевших COVID-19 в госпитале ветеранов войн. Но число заболевших растёт с каждым днём, поэтому начали готовить следующую больницу.



— На втором этапе подготовки медицинских организаций к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией на базе больницы имени Семашко на улице Гагарина будет перепрофилировано 50 коек для пациентов с COVID-19, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

