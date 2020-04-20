Россия попала в десятку коронавирусных стран: за сутки 4268 новых заражений

За последние сутки в России зарегистрированы 4268 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии — 47 121. За сутки выздоровели 155 человек (общее число — 3446), скончались 44 (общее число — 405). Число контактировавших с зараженными, но без симптомов — 1935. За минувшие сутки врачи сделали 103,5 тысячи тестов, всего с начала пандемии проведено более 2,053 миллиона исследований, передает Роспотребнадзор. С подозрением на коронавирус остаются 135 198 человек.
По данным университета Хопкинса, на планете зафиксировано более 2,4 миллиона случаев COVID-19. В лидерах США, где коронавирус диагностировали у 759 тысяч жителей. Второе место — у Испании (198 тысяч заражений), третье — у Италии (178 тысяч). В этом рейтинге Россия занимает десятое место.
В стране продолжает действовать режим повышенной готовности. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе будет решен вопрос о продлении или завершении самоизоляции — в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка.
— Мы все-таки сидим на карантине три недели, и вот есть надежда, что уже на следующей мы какие-то признаки выхода на плато увидим, — заявил Песков. — В течение недели надо будет принимать дальнейшие решения о режиме. Здесь опять же очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан, но и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись.