За прошедшие сутки в Ярославской области зафиксировали 19 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших увеличилось до 81 человека.



— При этом пять человек выздоровели, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. — Всего от болезни вылечилось 12 человек. На лечении остаются 69 человек. Обследовано за сутки — 726 человек, в обязательной изоляции — 74 человека.

Со вчерашнего дня в Ярославской области изменился метод выявления коронавируса. Тесты больше не отправляют в Москву и Новосибирск на подтверждение. Заболевшими признаются пациенты, анализы которых дали положительный результат в местной лаборатории.