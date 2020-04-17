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Тема дня + 19 новых заболевших в Ярославской области
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Ежедневно в ярославской лаборатории проверяют анализы сотен людей на коронавирус

Ежедневно в ярославской лаборатории проверяют анализы сотен людей на коронавирус

За прошедшие сутки в Ярославской области зафиксировали 19 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших увеличилось до 81 человека.

— При этом пять человек выздоровели, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. — Всего от болезни вылечилось 12 человек. На лечении остаются 69 человек. Обследовано за сутки — 726 человек, в обязательной изоляции — 74 человека.

Со вчерашнего дня в Ярославской области изменился метод выявления коронавируса. Тесты больше не отправляют в Москву и Новосибирск на подтверждение. Заболевшими признаются пациенты, анализы которых дали положительный результат в местной лаборатории.

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