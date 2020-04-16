Доброе утро, друзья! Как всегда, информации о распространении коронавируса так много, что сложно уследить за всем, что происходит. Поэтому каждое утро мы публикуем подборку самых важных новостей о ситуации с COVID-19 в Ярославской области. О том, что произошло в Ярославской области за последние сутки, коротко: