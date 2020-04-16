Доброе утро, друзья! Как всегда, информации о распространении коронавируса так много, что сложно уследить за всем, что происходит. Поэтому каждое утро мы публикуем подборку самых важных новостей о ситуации с
- в Ярославской области на 15 апреля 2020 выявили ещё
12 заражённыхкоронавирусом. Таким образом, общее число заболевших за всё время выросло до 39 человек;
- появилась информация о заболевших коронавирусом, на основе которой была составлена карта распространения заразы по Ярославской области;
- похоже, что теперь выражения «сомнительный анализ» и «предположительно положительный» пропадут из лексикона. Тесты на коронавирус больше не будут отправлять на подтверждение в Москву и Новосибирск;
- чтобы москвичи не перезаражали жителей Ярославской области коронавирусом, депутат предложил запретить им въезд на территорию региона;
- медики готовятся к всплеску заболевших, поэтому ещё одну больницу в Ярославской области переоборудовали для лечения заболевших коронавирусом;
- коронавирус вносит в жизнь свои коррективы. Теперь в Ярославле заказ священника на дом стал делом обычным, как, например, доставка еды;
- дачники готовятся к открытию сезона, но многие не знают — можно ли туда ездить так же, как и раньше. Юрист и врач дали ответ;
- перенесли парад Победы;
- губернатор рассказал, как будут поддерживать бизнес. Публикуем текст полностью.
Напомним, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Власти не рекомендуют людям без необходимости выходить из дома. Медики советуют всем как можно чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, не трогать лицо грязными руками, пользоваться перчатками, ну, и также говорят — лучше остаться дома.