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Тема дня Ярославцы забили на самоизоляцию. Фоторепортаж
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В Ярославской области ежедневно тесты на коронавирус делают сотням человек

В Ярославской области ежедневно тесты на коронавирус делают сотням человек

Доброе утро, друзья! Как всегда, информации о распространении коронавируса так много, что сложно уследить за всем, что происходит. Поэтому каждое утро мы публикуем подборку самых важных новостей о ситуации с COVID-19 в Ярославской области. О том, что произошло в Ярославской области за последние сутки, коротко:

Напомним, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Власти не рекомендуют людям без необходимости выходить из дома. Медики советуют всем как можно чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, не трогать лицо грязными руками, пользоваться перчатками, ну, и также говорят — лучше остаться дома.

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коронавирусэпидемиярежим самоизоляции
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