Положительные тесты на коронавирус из Ярославской области больше не будут отправлять для перепроверки в Москву.



— В московской лаборатории подтверждены ещё 12 наших тестов на коронавирус. 9 остаются в очереди, но они последние, которые были отправлены нами в столицу. Теперь ярославские исследования будут признаваться окончательными. По указанию Роспотребнадзора результаты, полученные в региональной лаборатории, не нужно подтверждать в Москве, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

