Положительные тесты на коронавирус из Ярославской области больше не будут отправлять для перепроверки в Москву.
— В московской лаборатории подтверждены ещё 12 наших тестов на коронавирус. 9 остаются в очереди, но они последние, которые были отправлены нами в столицу. Теперь ярославские исследования будут признаваться окончательными. По указанию Роспотребнадзора результаты, полученные в региональной лаборатории, не нужно подтверждать в Москве, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
В региональном правительстве пояснили, что такое решение связано с тем, что на федеральном уровне признали высокое качество исследований Ярославского центра эпидемиологии. Более 90% положительных проб, полученных в Ярославской области, в итоге подтверждались в столичной лаборатории.
Напомним, по данным на 15 апреля, в Ярославской области выявлено 39 человек, заразившихся коронавирусом. 7 из них уже поправились, 32 проходят лечение. Вся актуальная информация о коронавирусе в Ярославской области — в нашей онлайн-трансляции.