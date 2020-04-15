Федеральный оперативный штаб опубликовал актуальные данные по распространению коронавирусной инфекции в России. В Ярославской области на 15 апреля 2020 выявили ещё 12 заражённых.
Таким образом, общее число заболевших за всё время — 39 человек. Из них 7 — полностью вылечились от COVID-19.
— На лечении 32 пациента, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Обследовано за сутки — 674 человека, предварительно положительные — 9 тестов.
В обязательной изоляции продолжают находиться 108 человек.
Распределение заражений по области: Ярославль — 21 (+5 случаев); Рыбинск — 8 (+3 случая); Тутаев — 3 (+2 случая); Ярославский район — 1; Переславль — 4 (+1 случай); Гаврилов-Ям — 2 (+1 случай).