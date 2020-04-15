Режим самоизоляции, который был введён в Ярославской области для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, касается всех и не делает исключений для православных. Но в епархии дали людям возможность совершать обряды дома. Для этого можно пригласить священнослужителя домой.



— Многие верующие вняли призывам правительства и патриарха изолироваться на время инфекции, и воздержались от посещения храмов, — сообщил пресс-секретарь ярославской епархии Александр Сатомский. — Для них есть возможность вызвать священнослужителя на дом. Такая возможность была и раньше, ведь люди с различными недугами и в спокойное время не могли посещать храмы. Для этого нужно просто позвонить по телефону в приход, который вы посещаете. Во время таких выездных обрядов богослужения все священнослужители пользуются средствами защиты — надевают медицинские маски и перчатки. Также при обращении верующих мы уточняем, не больны ли они. Медицинские справки при этом мы не требуем. Все священнослужители также ежедневно проходят термометрию.

