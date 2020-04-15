Режим самоизоляции, который был введён в Ярославской области для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, касается всех и не делает исключений для православных. Но в епархии дали людям возможность совершать обряды дома. Для этого можно пригласить священнослужителя домой.
— Многие верующие вняли призывам правительства и патриарха изолироваться на время инфекции, и воздержались от посещения храмов, — сообщил пресс-секретарь ярославской епархии Александр Сатомский. — Для них есть возможность вызвать священнослужителя на дом. Такая возможность была и раньше, ведь люди с различными недугами и в спокойное время не могли посещать храмы. Для этого нужно просто позвонить по телефону в приход, который вы посещаете. Во время таких выездных обрядов богослужения все священнослужители пользуются средствами защиты — надевают медицинские маски и перчатки. Также при обращении верующих мы уточняем, не больны ли они. Медицинские справки при этом мы не требуем. Все священнослужители также ежедневно проходят термометрию.
Правда, медики всё же рекомендуют православным молиться дистанционно, так как считают, что квартирные обходы батюшек могут быть небезопасны как для них самих, так и для тех, к кому они ходят.
— Так вы нарушаете социальную дистанцию, — объяснили врачи. — Откуда батюшка сам знает, что ещё ни от кого не подцепил вирус и у него отрицательный статус? Коронавирус — очень липкий. Если бы священнослужители ходили в противочумных костюмах и при выходе из каждой квартиры проходили через грязную и чистую зону, как в инфекционной больнице, то их было бы вызывать безопасно. Но в том виде, в котором это происходит, обход квартир недопустим.
По последним данным, на 15 апреля в Ярославской области официально зарегистрировано 39 человек, заболевших коронавирусом. Из них 7 полностью вылечились и 32 находятся на лечении. Стало известно, откуда эти люди.