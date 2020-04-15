В Ярославской области ещё одну больницу готовят для того, чтобы принимать пациентов с коронавирусом. В настоящее время под это уже заточен госпиталь ветеранов войн в Ярославле и больница имени Семашко, которая будет принимать беременных с новой инфекцией.
— В Ярославской ЦРБ, как и в других лечебных учреждениях области, на данный момент приостановлена только плановая госпитализация. Вопрос перепрофилирования больницы под прием больных коронавирусом обсуждается, но на данном этапе нет решения по подключению больницы к кислороду, — уточнили в правительстве Ярославской области.
В эту больницу бесплатно отдал партию защитных очков, бахил, костюмов и масок магазин «Леруа Мерлен».
— Врачи скорой помощи этой больницы каждый день выезжают и спасают жизни людей, нуждающихся в помощи. Вчера сотрудники магазина передали в больницу эти вещи для защиты врачей, — сообщили в магазине.
В сети уже прошёл слух, что в больницу в Карабихе повезут пациентов с COVID-19 из Москвы, но этот фейк опровергли власти региона.
Также по городу вынужденно закрываются отделения из-за поступивших пациентов, у которых неожиданно выявили коронавирус. На прошлой неделе медики были вынуждены закрыть на карантин пульмонологическое отделение больницы № 2 и терапевтическое отделение больницы № 3. Накануне — отделение в Соловьёвке.