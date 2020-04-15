В Ярославской области ещё одну больницу готовят для того, чтобы принимать пациентов с коронавирусом. В настоящее время под это уже заточен госпиталь ветеранов войн в Ярославле и больница имени Семашко, которая будет принимать беременных с новой инфекцией.

— В Ярославской ЦРБ, как и в других лечебных учреждениях области, на данный момент приостановлена только плановая госпитализация. Вопрос перепрофилирования больницы под прием больных коронавирусом обсуждается, но на данном этапе нет решения по подключению больницы к кислороду, — уточнили в правительстве Ярославской области.