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В Ярославской области с начала эпидемии коронавирус официально зарегистрировали у 39 человек

В Ярославской области с начала эпидемии коронавирус официально зарегистрировали у 39 человек

По последним данным, на 15 апреля в Ярославской области официально зарегистрировано 39 человек, заболевших коронавирусом. Из них 7 полностью вылечились и 32 находятся на лечении. Стало известно, откуда эти люди.

Также за сутки в регионе обследовали 674 человека, из них у 9 предварительно положительные результаты анализов. В обязательной изоляции продолжают находиться 108 человек.

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 3388 человек. С начала пандемии в стране заразились 24490 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 292 человек выздоровели (всего их 1986), 28 скончались (общее число — 198). Остался последний регион без инфекции — Горный Алтай.

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