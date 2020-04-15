По последним данным, на 15 апреля в Ярославской области официально зарегистрировано 39 человек, заболевших коронавирусом. Из них 7 полностью вылечились и 32 находятся на лечении. Стало известно, откуда эти люди.
Также за сутки в регионе обследовали 674 человека, из них у 9 предварительно положительные результаты анализов. В обязательной изоляции продолжают находиться 108 человек.
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 3388 человек. С начала пандемии в стране заразились 24490 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 292 человек выздоровели (всего их 1986), 28 скончались (общее число — 198). Остался последний регион без инфекции — Горный Алтай.