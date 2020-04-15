В Ярославской области любители огорода и сада запаслись семенами и саженцами и готовятся к открытию дачного сезона. Кто-то уже съездил на дачу, чтобы прибраться и сгрести листву.



— Пока еще холодно, но к концу апреля, как распогодится, многие хотят уже ехать на дачи. Рассада-то на подоконниках уже не ждет. А к майским уж точно пора открывать дачный сезон. Как теперь вот ехать на дачу? Вроде и страшно. А с другой стороны, как без огорода? — переживает пенсионерка Анна Солнцева.



Многие не понимают, можно ли будет полноценно ездить на дачу во время режима повышенной готовности (самоизоляции) из-за распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

