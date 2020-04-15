В Ярославской области любители огорода и сада запаслись семенами и саженцами и готовятся к открытию дачного сезона. Кто-то уже съездил на дачу, чтобы прибраться и сгрести листву.
— Пока еще холодно, но к концу апреля, как распогодится, многие хотят уже ехать на дачи. Рассада-то на подоконниках уже не ждет. А к майским уж точно пора открывать дачный сезон. Как теперь вот ехать на дачу? Вроде и страшно. А с другой стороны, как без огорода? — переживает пенсионерка Анна Солнцева.
Многие не понимают, можно ли будет полноценно ездить на дачу во время режима повышенной готовности (самоизоляции) из-за распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.
— В настоящее время никто не может запретить этого делать, — объяснил юрист. — Все ограничительные меры в Ярославской области носят рекомендательный характер. Но в любой момент всё может измениться, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться.
Не запрещают выезд на дачу и медики, но просят людей быть предельно аккуратными и соблюдать меры безопасности.
— Стоит как можно чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, не трогать лицо грязными руками, пользоваться перчатками и не разгуливать по деревне или дачному посёлку, — говорят врачи. — Ездить стоит на личном автомобиле и лишь небольшими компаниями, например семьёй. А вот от поездок на автобусах и электричках я настоятельно рекомендую отказаться.
По последним данным, на 15 апреля в Ярославской области официально зарегистрировано 39 человек, заболевших коронавирусом. Из них 7 полностью вылечились и 32 находятся на лечении. Стало известно, откуда эти люди.