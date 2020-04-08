Госпиталь ветеранов войн в Ярославле полностью переводят только на приём пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. С 1 апреля его закрыли для всех остальных лечащихся здесь жителей, и сейчас переоборудуют.

— С 1 апреля мы полностью ушли с плановой работы и перепрофилируемся на прием пациентов с коронавирусной инфекцией, — сообщил главный врач госпиталя Михаил Осипов. — Лицензированные специалисты уже начали монтаж поступивших материалов.



Больнице привезли медные трубы подачи кислорода от «Автодизеля», 1700 метров кислородных магистралей от ярославского производителя «Паритет».