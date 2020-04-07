8 вопросов об авитаминозе: как поддержать организм весной и есть ли толк от поливитаминов

Нет, на постоянной основе это делают редко и только по назначению врачей. Обычно витамины пьются курсами в период авитаминоза — чаще всего осенью, зимой и весной. Нехватка витаминов всегда будет сказываться на самочувствии, работоспособности и внешнем виде человека.



— Витамины — это вещь нужная, полезная и в некоторые периоды времени даже необходимая, как сейчас, — считает диетолог Игорь Мормиль. — Базовыми для любого человека считаются витамины А, C и группы В.