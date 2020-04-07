8 вопросов об авитаминозе: как поддержать организм весной и есть ли толк от поливитаминов

1
Витамины принимают круглый год?
Нет, на постоянной основе это делают редко и только по назначению врачей. Обычно витамины пьются курсами в период авитаминоза — чаще всего осенью, зимой и весной. Нехватка витаминов всегда будет сказываться на самочувствии, работоспособности и внешнем виде человека.
— Витамины — это вещь нужная, полезная и в некоторые периоды времени даже необходимая, как сейчас, — считает диетолог Игорь Мормиль. — Базовыми для любого человека считаются витамины А, C и группы В.
2
Для жителей больших городов нужны особые наборы витаминов?
— Жителям большинства регионов России катастрофически не хватает солнца, следовательно, витамина D. Морепродуктами мы также не избалованы, поэтому не стоит забывать и про йод, — объясняет провизор Алена Гайнулина. — Также нужно учитывать ритм нашей жизни и уровень питания, который оставляет желать лучшего, поэтому приём витаминов пойдёт только на пользу. Но не бесконтрольный — иначе появится гипервитаминоз.
3
Можно ли купить витамины самому?
— Чтобы диагностировать недостаток витаминов, надо сдать анализ крови, — комментирует врач-терапевт Регина Акименко. — Гиповитаминоз и авитаминоз, как правило, скрыто формируются в организме в течение нескольких месяцев. И восполнение запасов витаминов — тоже процесс небыстрый, который требует и сбалансированного питания, и правильного режима работы и отдыха, и приема витаминных препаратов под наблюдением врача.
По словам Игоря Мормиля, витамины — это аптечные препараты, а не БАДы. Их должен назначать доктор, и даже не диетолог.
— Диетолог может посоветовать пойти к врачу с определенным перечнем витаминов, проконсультироваться, можно ли их принимать, но не более.
4
Какие витамины я найду в еде?
Даже самая скудная овощная тарелка станет источником полезных веществ: практически весь витаминный алфавит можно найти в огурцах, помидорах, капусте, картошке, салате и других продуктах из холодильника. Остается только запомнить, что и для чего полезно.
Витамин А — это крепкие нервы и профилактика онкологии, В — здоровье нервной и кроветворной системы, красивая кожа и волосы. Витамин С — против утомляемости и хрупкости костей, D (он же кальциферол) — профилактика рахита. Токоферол или витамин Е — профилактика бесплодия и мышечной дистрофии, а витамин P поможет сердцу и сосудам. Витамины группы К улучшают свертываемость крови, а L борется с проявлениями язвы и гастрита.
5
Мультивитаминные комплексы — это хорошо?
Поливитаминные препараты врачи назначают редко. Обычно по результатам анализов прописывается определенная добавка. Это не значит, что нельзя принимать мультивитамины, но к их выбору нужно относиться с осторожностью.
— Комплексы витаминов часто подделывают. Также нельзя быть уверенным в том, насколько правильно в них сочетаются компоненты, — говорит Игорь Мормиль. — Есть и такой нюанс: далеко не всем людям требуются все витамины из комплексного препарата.
Часто прием мультикомплексов приводит к передозировкам определенного витамина, и организму приходится вырабатывать дополнительные ферменты для расщепления излишка.
— Например, всем известный «Компливит» находится в списке допинга у спортсменов, — продолжает Игорь. — Стоит задуматься, если так, зачем он обычному человеку?
6
От витаминов есть побочки?
Если человек ест много цитрусовых, перца и одновременно принимает препарат с витамином C, может появиться аллергия — покраснения и зуд кожи. Достаточно отменить прием добавки, и всё пройдет.
— Наш организм не вырабатывает витамины, он получает их с пищей, то есть, по сути, мы уже имеем привычку к приему витаминов извне, — рассуждает Игорь Мормиль. — Поэтому привыкания к приему препаратов не появится, разве что гипервитаминоз.
7
А противопоказания?
Как и в случае с любыми другими препаратами, да. Например, онкология является абсолютным противопоказанием к приему любых витаминов. Но все противопоказания опять же должен выявлять доктор, потому что при одинаковом диагнозе одному пациенту могут быть разрешены витамины, а другому — нет.
8
Как поддержать организм, кроме приема витаминов?
— В независимости от того, есть эпидемия и карантин или нет, рекомендуется соблюдать инфекционную безопасность — мыть руки, по возможности носить маску, поменьше контактировать с наличными деньгами, не использовать для приветствия рукопожатие и т.д. — говорит Игорь Мормиль. — Часто я советую человеку принимать определенные витамины, и он считает их панацеей от всего. А это, конечно, не так.
— Питайтесь рационально, ешьте белки, свежие овощи и фрукты ежедневно. Занимайтесь спортом — например, ходьбой на свежем воздухе более