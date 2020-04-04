Ярославец Сергей Хавронин добросовестно просидел в карантине две недели после того, как приехал из Грузиии. Добросовестно - потому что ни разу за это время не вышел на улицу. Как это было и что пришлось пережить в полной изоляции - в его рассказе.
Как получать еду
- Еду нам приносили родственники. Мы решили подстраховаться – пакеты нам оставляли на площадке между этажами. Мама или сестра спускались на этаж ниже, я выходил за пакетами.
Что самое трудное в карантине
- Самое трудное - ты не можешь сменить обстановку, отвлечься. Не можешь даже сходить выкинуть мусор. Мы с моей девушкой могли только выходить на балкон. Я всем бездомным собакам, каких в окне видел, дал клички.
Как берут тесты и отправляют на карантин
К нам пришел доктор, взяли мазки из носа и горла. Сначала про результаты анализов говорили: 3-4 дня. Потом – 7-10 дней. Как нам объяснили, все желающие могут сдать анализ и лаборатория перегружена. Мы просто каждый день посылали нашему терапевту данные о нашей температуре. Непонятно, как регулировалось наше положение. Никаких бумажек мы не подписывали (только в Москве только, когда прилетели, оставили свои данные). Нам просто сказали: «Сидите дома». Результаты придут терапевту – ждем, когда врач нам их скажет.
Пока не будет анализов, не планируем встреч с родителями и друзьями.
Как не слететть с катушек в карантине
- Были моменты под конец карантина – нервы уже на пределе. Легко заводишься по любому пустяку, реагируешь слишком резко. Чтобы не ссориться, мы с девушкой расходились кто в кухню, кто в комнату, или работали зноутбуками на разных концах дивана. Каждый переживает по-своему. Моей девушке тяжелее дались эти две недели.
5 советов, как жить в карантине
- Планируйте свой день
- Работайте, чтобы не думать, чем себя занять
- Заполняйте свободное время вечером и утром – готовка, чтение, рисование, самообучение
- Храните мусор на балконе
- Дайте себе физнагрузку
Вся информация о коронавирусе в Ярославской области в режиме онлайн - в нашей хронике за 4 апреля.
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