Ярославец Сергей Хавронин добросовестно просидел в карантине две недели после того, как приехал из Грузиии. Добросовестно - потому что ни разу за это время не вышел на улицу. Как это было и что пришлось пережить в полной изоляции - в его рассказе.

Как получать еду

- Еду нам приносили родственники. Мы решили подстраховаться – пакеты нам оставляли на площадке между этажами. Мама или сестра спускались на этаж ниже, я выходил за пакетами.

Что самое трудное в карантине

- Самое трудное - ты не можешь сменить обстановку, отвлечься. Не можешь даже сходить выкинуть мусор. Мы с моей девушкой могли только выходить на балкон. Я всем бездомным собакам, каких в окне видел, дал клички.