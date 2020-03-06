«Он не монстр»: люди выступили в защиту врача, которого обвинили в издевательствах над пациенткой

— Произошедший в больнице инцидент, мягко говоря, весьма неоднозначен, — считают авторы петиции. — Зная его [врача Дмитрия Котова] спокойный, покладистый характер, никому из нас и в голову никогда не могла прийти мысль, что в один «прекрасный» момент, стараниями нескольких «недовольных клиентов», он вдруг превратится в «жестокого монстра», измывающегося над пожилыми и беспомощными людьми.

Жители Гаврилов-Яма выступили в защиту врача Дмитрия Котова, которого накануне обвинили в издевательствах над пациенткой . Люди не верят, что медик мог ударить по голове пожилую женщину и оставить её ночевать на холодном полу. И написали петицию в подержку доктора.

Под петицией подписи поставили более 300 человек.

— Очень много людей ещё не успели подписи поставить, — рассказала 76.RU автор петиции Елена Городнова. — Но надо было торопиться, потому что везде корпоративы сегодня. А так можно было ещё больше насобирать.

В интернете про врача Дмитрия Котова тоже пишут много положительных комментариев. Но есть и те, кто обвиняет медика в смерти близких им людей.

Накануне вокруг имени Дмитрия Котова разгорелся скандал, когда в СМИ попала информация от родственников: врач побил пожилую пациентку и оставил ночевать на холодном полу. Сейчас с этой жалобой разбираются прокуроры и специалисты департамента здравоохранения. Им предстоит выяснить, что произошло на самом деле.