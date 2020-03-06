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Здоровье

«Он не монстр»: люди выступили в защиту врача, которого обвинили в издевательствах над пациенткой

В поддержку доктора из Ярославской области написали петицию

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В истории с пострадавшей пожилой пациенткой больницы разбираются прокуроры и сотрудники департамента здравоохранения

В истории с пострадавшей пожилой пациенткой больницы разбираются прокуроры и сотрудники департамента здравоохранения

Жители Гаврилов-Яма выступили в защиту врача Дмитрия Котова, которого накануне обвинили в издевательствах над пациенткой. Люди не верят, что медик мог ударить по голове пожилую женщину и оставить её ночевать на холодном полу. И написали петицию в подержку доктора.

— Произошедший в больнице инцидент, мягко говоря, весьма неоднозначен, — считают авторы петиции. — Зная его [врача Дмитрия Котова] спокойный, покладистый характер, никому из нас и в голову никогда не могла прийти мысль, что в один «прекрасный» момент, стараниями нескольких «недовольных клиентов», он вдруг превратится в «жестокого монстра», измывающегося над пожилыми и беспомощными людьми.

Под петицией подписи поставили более 300 человек.

— Очень много людей ещё не успели подписи поставить, — рассказала 76.RU автор петиции Елена Городнова. — Но надо было торопиться, потому что везде корпоративы сегодня. А так можно было ещё больше насобирать.

В интернете про врача Дмитрия Котова тоже пишут много положительных комментариев. Но есть и те, кто обвиняет медика в смерти близких им людей.

Накануне вокруг имени Дмитрия Котова разгорелся скандал, когда в СМИ попала информация от родственников: врач побил пожилую пациентку и оставил ночевать на холодном полу. Сейчас с этой жалобой разбираются прокуроры и специалисты департамента здравоохранения. Им предстоит выяснить, что произошло на самом деле.

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скандалмедициназдоровье
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
6 мар 2020 в 18:58

"Сейчас с этой жалобой разбираются прокуроры и специалисты департамента здравоохранения" - какие, вообще, могут быть петиции, для чего? Хорошие врачи тоже иногда тяжкие преступления совершают! Столько комментариев от "знатоков" диабета здесь понаписали! Пьяная, неадекватная, ожирение.... Диабет одно из страшных заболеваний. Люди зрение теряют; нарушается обмен веществ, периферическое кровообращение - язвы, некрозы - ампутации; почки перестают работать - отёки; нарушается сознание вплоть до впадения в коматозное состояние (гипер- и гипогликемическая кома). Зачем заниматься глупостью и выгораживать врача? И ещё, даже если человек попал в больницу пьяным (не имею ввиду эту женщину), то врач обязан оказать помощь и вывести его из этого состояния! Не оказывать помощь больному диабетом - преступление.

Гость
6 мар 2020 в 18:25

Храни вас Бог!

Гость
6 мар 2020 в 18:23

Расследование со стороны органов, то же не кому проводить? А третья власть где, а репортёры и коры ? Все колхоз покинули? И от кого, вы , мои земляки помощи ждёте?