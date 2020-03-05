В Ярославской области готовят митинг в защиту врача, которого обвинили в издевательствах над пациенткой

В Гаврилов-Яме не утихает скандал вокруг врача местной районной больницы, которого обвинили в издевательствах над пожилой пациенткой

— Я обращалась к нему и сама, и с детьми — никогда не отказал и грубого слова не сказал, — говорит женщина. — Уверена, что на него наговаривают. Соберёмся толпой и защитим его — петицию составим, митинг организуем, пригласим телевидение, а также соберём подписи, и я отвезу их в департамент здравоохранения.

В Ярославской области жительница Гаврилов-Яма собирает людей, готовых выступить в защиту врача Дмитрия Котова, которого накануне обвинили в издевательствах над пожилой пациенткой. Елена Горданова уверена, что он не только профессиональный специалист, но и хороший человек. Она бросила клич в соцсетях и ждёт тех, кто отзовётся и вместе с ней заступится за медика.

— Дмитрий как человек отличный, а как доктор, так, наверное, лучше в нашей дыре и нет (одни фельдшера), а он с большой буквы врач, — добавил Михаил Паляев. — Всегда выслушает, поможет и правильно поставит диагноз. Когда мама умирала, он единственный подал руку помощи из наших врачей. Побольше бы таких людей.



И сторонники тут же нашлись. Люди пишут, что тоже знают Котова как хорошего врача.



— Моей семье он не раз помогал, вовремя диагнозы правильные ставил и ни разу не нахамил, — сообщила Светлана Павленко.



При этом далеко не все говорят то же самое. Критики в адрес медика тоже достаточно.



— Моего деда он на тот свет отправил, не оказав медицинскую помощь, — считает Яна Моргунова. — И оправдания ему нет. В последнее время что не слышу о нём, постоянно негатив.



— Была ситуация с моей сестрой в 2019 году, когда она лежала в гинекологическом отделении, — поделилась своей историей Юлия Заскаль. — Ночью к ним в палату зашёл посторонний человек с улицы и начал всех лапать. Когда перепуганные пациенты подняли шум, то этот доктор пришёл в отделение (видимо, находился на ночном дежурстве) со стойким запахом алкоголя и вяленой рыбы. На вопрос пациентов «Почему посторонний в больнице ночью?» тот ответил: «Он сюда постоянно ходит, что в этом такого? Да, он не совсем психически здоров, но что я мог сделать? Не пропустить? У меня дети!»

