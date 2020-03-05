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В Ярославской области готовят митинг в защиту врача, которого обвинили в издевательствах над пациенткой

Другие обвиняют медика в гибели своих близких

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В Гаврилов-Яме не утихает скандал вокруг врача местной районной больницы, которого обвинили в издевательствах над пожилой пациенткой

В Гаврилов-Яме не утихает скандал вокруг врача местной районной больницы, которого обвинили в издевательствах над пожилой пациенткой

В Ярославской области жительница Гаврилов-Яма собирает людей, готовых выступить в защиту врача Дмитрия Котова, которого накануне обвинили в издевательствах над пожилой пациенткой. Елена Горданова уверена, что он не только профессиональный специалист, но и хороший человек. Она бросила клич в соцсетях и ждёт тех, кто отзовётся и вместе с ней заступится за медика.

— Я обращалась к нему и сама, и с детьми — никогда не отказал и грубого слова не сказал, — говорит женщина. — Уверена, что на него наговаривают. Соберёмся толпой и защитим его — петицию составим, митинг организуем, пригласим телевидение, а также соберём подписи, и я отвезу их в департамент здравоохранения.

— Дмитрий как человек отличный, а как доктор, так, наверное, лучше в нашей дыре и нет (одни фельдшера), а он с большой буквы врач, — добавил Михаил Паляев. — Всегда выслушает, поможет и правильно поставит диагноз. Когда мама умирала, он единственный подал руку помощи из наших врачей. Побольше бы таких людей.

И сторонники тут же нашлись. Люди пишут, что тоже знают Котова как хорошего врача.

— Моей семье он не раз помогал, вовремя диагнозы правильные ставил и ни разу не нахамил, — сообщила Светлана Павленко.

При этом далеко не все говорят то же самое. Критики в адрес медика тоже достаточно.

— Моего деда он на тот свет отправил, не оказав медицинскую помощь, — считает Яна Моргунова. — И оправдания ему нет. В последнее время что не слышу о нём, постоянно негатив.

— Была ситуация с моей сестрой в 2019 году, когда она лежала в гинекологическом отделении, — поделилась своей историей Юлия Заскаль. — Ночью к ним в палату зашёл посторонний человек с улицы и начал всех лапать. Когда перепуганные пациенты подняли шум, то этот доктор пришёл в отделение (видимо, находился на ночном дежурстве) со стойким запахом алкоголя и вяленой рыбы. На вопрос пациентов «Почему посторонний в больнице ночью?» тот ответил: «Он сюда постоянно ходит, что в этом такого? Да, он не совсем психически здоров, но что я мог сделать? Не пропустить? У меня дети!»

— У меня из-за некомпетентности этого врача погибла двухлетняя внучка, — поделилась Марина Орлова-Попова. — Он даже не захотел ей врача детского вызвать, такой уверенный был, что у неё отравление. Даже анализы не сделали. Запихнул в инфекционку, а у ребёнка с сердцем было. Когда выцарапали (не хотел отпускать Котов) из инфекционки и увезли в Ярославль, уже поздно было. Больше суток прошло, и они уже не смогли спасти. Сказали, если бы раньше привезли, то можно было спасли.

Накануне вокруг имени Дмитрий Котова разгорелся скандал, когда в СМИ попала информация от родственникой ЦРБ этот врач побил пожилую пациентку и оставил ночевать на холодном полу. Сейчас с этой жалобой разбираются прокуроры и специалисты департамента здравоохранения. Им предстоит выяснить, что произошло на самом деле.

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медициназдоровьепроисшествия
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КОММЕНТАРИИ (8)

Жижиголлло
5 мар 2020 в 12:23

вот же сирый народец))) ну уберут его, нового вам что ли пришлют??? ага, будете у знахарок шёпотом лечится, да лопух прикладывать))) а байки - "Кто то зашел и лапал" вообще бред, что же заявление в полицию не написали???

Гость
5 мар 2020 в 12:28

вот у нас везде так , считают что врачи святые, ну подумаешь разок напортачил , а ведь кто придёт другой не лучше будет , так и терпят , во всём так От самого верха .

Гость
5 мар 2020 в 12:00

Да гнать следует таких из медицины. Хороший человек с пациентами не посмеет так обращаться. Удивляюсь что этот врач почему-то до сих пор не уволен