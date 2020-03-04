«Врач в больнице избил маму и оставил ночевать на полу»: подробности скандала в Ярославской области

В Гаврилов-Яме Ярославской области разгорелся скандал после того, как родственники 71-летней Риммы Покромкиной рассказали, как врачи местной районной больницы обращались с ней. Сложно поверить, что медики могли такое натворить.
— Моя мама является инвалидом и страдает сахарным диабетом, — рассказала дочка пациентки. — Поступила в больницу с отёками по всему телу, её госпитализировали в неврологическое отделение. Рано утром мама позвонила мне на мобильный телефон и сказала, что она лежит в палате на полу и хочет пить. Я тут же приехала в больницу и увидела, что она действительно лежит на полу на одной только простыни.
И это далеко не всё, что рассказывают родственники пенсионерки. Они пошли в прокуратуру с заявлением, и там дочь пациентки сообщила, как женщина оказалась на полу без питьевой воды.
«Мама мне рассказала следующее: накануне вечером она вышла из палаты в коридор отделения, где, ввиду слабого состояния организма, не удержалась на ногах и упала. Медицинский персонал во главе с дежурным врачом Дмитрием Котовым на простыни перенесли её из коридора в палату и бросили рядом с кроватью, при этом дежурный врач кулаком правой руки нанес два удара по голове мамы и сказал: "Ползи сама на кровать, алкашка". Кроме того, Котов с силой хватал маму за левое плечо и левую подмышку, отчего она испытала сильную физическую боль и у неё на этих местах образовались огромные гематомы. Таким образом мама пролежала в беспомощном состоянии на полу около кровати всю ночь. На следующий день, когда врач зашёл в палату, моя мама закрыла голову руками, сказав ему: "Уходи отсюда и не трогай меня больше", после этого заплакала. Медицинские сестры также по отношению к моей матери и в принципе ко всем пациентам, которые плохо передвигаются, относятся с враждой и ненавистью», — говорится в заявлении.
Было ли всё так, как рассказывают родственники, теперь будет проверять прокуратура. Если факты подтвердятся, то виновные будут привлечены к ответственности по закону. Специалисты департамента здравоохранения Ярославской области также отреагировали на появившуюся информацию.
— Мы начали проверку по озвученным фактам, — сообщили в ведомстве. — Идёт сбор медицинской документации, с медицинского персонала запрошены объяснительные. По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы.
Родственники Риммы Покромкиной надеются, что медики понесут заслуженное наказание. Тем более что им кажется, что пенсионерке после такого лечения стало только хуже, потому что вместо того, чтобы позаботиться о её здоровье, медики всё только усугубили.