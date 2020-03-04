«Врач в больнице избил маму и оставил ночевать на полу»: подробности скандала в Ярославской области

Родственники пожилой пациентки рассказали вопиющие факты про врачей больницы Фото: Гаврилов-Ямская ЦРБ, источник 76.RU

В Гаврилов-Яме Ярославской области разгорелся скандал после того, как родственники 71-летней Риммы Покромкиной рассказали, как врачи местной районной больницы обращались с ней. Сложно поверить, что медики могли такое натворить.

— Моя мама является инвалидом и страдает сахарным диабетом, — рассказала дочка пациентки. — Поступила в больницу с отёками по всему телу, её госпитализировали в неврологическое отделение. Рано утром мама позвонила мне на мобильный телефон и сказала, что она лежит в палате на полу и хочет пить. Я тут же приехала в больницу и увидела, что она действительно лежит на полу на одной только простыни.



И это далеко не всё, что рассказывают родственники пенсионерки. Они пошли в прокуратуру с заявлением, и там дочь пациентки сообщила, как женщина оказалась на полу без питьевой воды.

«Мама мне рассказала следующее: накануне вечером она вышла из палаты в коридор отделения, где, ввиду слабого состояния организма, не удержалась на ногах и упала. Медицинский персонал во главе с дежурным врачом Дмитрием Котовым на простыни перенесли её из коридора в палату и бросили рядом с кроватью, при этом дежурный врач кулаком правой руки нанес два удара по голове мамы и сказал: "Ползи сама на кровать, алкашка". Кроме того, Котов с силой хватал маму за левое плечо и левую подмышку, отчего она испытала сильную физическую боль и у неё на этих местах образовались огромные гематомы. Таким образом мама пролежала в беспомощном состоянии на полу около кровати всю ночь. На следующий день, когда врач зашёл в палату, моя мама закрыла голову руками, сказав ему: "Уходи отсюда и не трогай меня больше", после этого заплакала. Медицинские сестры также по отношению к моей матери и в принципе ко всем пациентам, которые плохо передвигаются, относятся с враждой и ненавистью», — говорится в заявлении.

