На третьем месте по онкологии в ЦФО: врач-онколог рассказал, в каком возрасте чаще заболевают раком

Врач рассказал, что географическое расположение области ни при чем Фото: Анна Елкина, правительство Ярославской области

Онкологическое заболевание пугает всех, поэтому люди стараются делать всё возможное, чтобы обезопасить себя, однако, несмотря на старания жителей, Ярославль всё равно находится среди лидирующих позиций по количеству раковых больных. Главный внештатный онколог департамента здравоохранения и фармации по Ярославской области Николай Кислов рассказал о причинах такого статуса.

В начале разговора врач заверил, что географическое расположение ярославского региона не влияет на количество заболевающих онкологией. Николай Кислов сказал, что показатель состоит из двух составляющих.



— Цифры заболеваемости состоят из двух составляющих. Первая — объективная, то есть сколько людей истинно заболевает. В основном это зависит от возраста населения. У нас есть большое количество жителей старше пенсионного возраста. Их количество за 10 лет увеличилось на 15–20 процентов, а так как пик начала заболеваемости приходится на 64 года у нас в области, то причина очевидна, — сказал онколог. — Вторая составляющая — субъективная выявляемость, то есть, если никто не будет выявлять рак, то статистика по заболеваемости будет низкая, но на деле ситуация будет хуже, чем на самом деле.

Таким образом, врач дает понять, что, по его мнению, в ярославском регионе не всё так плохо, ведь, если исходить из второй составляющей, то статистика растет из-за того, что рак выявляют на начальной стадии, а также область стоит на третьем месте в ЦФО из-за большого количества пенсионеров.