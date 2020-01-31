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Здоровье

На третьем месте по онкологии в ЦФО: врач-онколог рассказал, в каком возрасте чаще заболевают раком

Николай Кислов провёл онлайн-консультацию для жителей Ярославской области

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Врач рассказал, что географическое расположение области ни при чем

Врач рассказал, что географическое расположение области ни при чем

Онкологическое заболевание пугает всех, поэтому люди стараются делать всё возможное, чтобы обезопасить себя, однако, несмотря на старания жителей, Ярославль всё равно находится среди лидирующих позиций по количеству раковых больных. Главный внештатный онколог департамента здравоохранения и фармации по Ярославской области Николай Кислов рассказал о причинах такого статуса.

В начале разговора врач заверил, что географическое расположение ярославского региона не влияет на количество заболевающих онкологией. Николай Кислов сказал, что показатель состоит из двух составляющих.

— Цифры заболеваемости состоят из двух составляющих. Первая — объективная, то есть сколько людей истинно заболевает. В основном это зависит от возраста населения. У нас есть большое количество жителей старше пенсионного возраста. Их количество за 10 лет увеличилось на 15–20 процентов, а так как пик начала заболеваемости приходится на 64 года у нас в области, то причина очевидна, — сказал онколог. — Вторая составляющая — субъективная выявляемость, то есть, если никто не будет выявлять рак, то статистика по заболеваемости будет низкая, но на деле ситуация будет хуже, чем на самом деле.

Таким образом, врач дает понять, что, по его мнению, в ярославском регионе не всё так плохо, ведь, если исходить из второй составляющей, то статистика растет из-за того, что рак выявляют на начальной стадии, а также область стоит на третьем месте в ЦФО из-за большого количества пенсионеров.

Рак — опасное заболевание, так как если его не выявить на ранних стадиях, то шанс на спасение жизни сводится к минимуму. Главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал о том, что видов рака существует несколько. Есть те, которыми могут заболеть только женщины — рак шейки матки. Его считают одним из самых опасных из-за того, что он не дает о себе знать до тех пор, пока не дойдет до последней стадии. У мужчин может быть рак полового члена. Это всё, конечно, страшно, но многие уверены, что их это не коснется, думают, что курение не вызывает рак легких, что это миф. Онколог рассмотрел подробно каждое популярное суждение и рассказал, что правда, а что миф, и предупредил о том, что заболеть смертельной болезнью может и ребенок.

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рак
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
31 янв 2020 в 07:45

Этот врач из единой россии?? Забалтывает население-мол живете не совсем в г...не.То что экология, вода, медицина не совсем плохие.Жить можно и в таких условиях. Химия терапия на западе намного мягче и легче переносится пациентами -про это он не хочет рассказать?

ваш господин
31 янв 2020 в 07:23

лечение онлайн консультацией очень своевременно и современно😁

Гость
31 янв 2020 в 07:01

А то что у них в больнице химиотерапию делают в подвале под названием "дневной стационар" он что-то не упомянул. А то что пациенты в стационаре лежат на матрасах, которые протерты насквозь и на некоторых штамп тюремный ( их привезли из колонии, на них спали заключенные) он тоже не упомянул. Кислов, ты когда второй этаж старого здания будешь ремонтировать? А почему у тебя очереди на первом этаже в регистратуру поликлиники? А почему у тебя в палатах стационара , рассчитанных на 4 пациента лежат по 6 человек?