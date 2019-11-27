Люди боятся и ждут на морозе: ярославцы выстроились в очередь за льготными лекарствами



Сегодня у аптеки на Тутаевском шоссе, 81 в Ярославле выстроилась толпа людей. Бабушки и дедушки выстроились в очередь в надежде получить бесплатные лекарства.

— Одной пенсионерке даже стало плохо. Мы стоим, потому что ещё 25 ноября нам говорили, что лекарств нет. Мы боимся, что скоро их снова не будет, — рассказала 76.RU одна из ожидающих.

Эта аптека находится рядом с поликлиникой № 5 клинической больницы № 9.



— Данная аптека не относится к лечебному учреждению Клиническая больница № 9 и является коммерческой. По данным, предоставленным департаменту, сегодня на обслуживании льготников в этой аптеке работал 1 сотрудник и он не справился с потоком пациентов. В свою очередь в КБ № 9 выдача рецептов сегодня шла штатно, все пациенты получили их вовремя, — рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области

