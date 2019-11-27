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Проблема

Люди боятся и ждут на морозе: ярославцы выстроились в очередь за льготными лекарствами

Кому-то из ждущих стало плохо

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Люди стояли до темноты

Люди стояли до темноты


Сегодня у аптеки на Тутаевском шоссе, 81 в Ярославле выстроилась толпа людей. Бабушки и дедушки выстроились в очередь в надежде получить бесплатные лекарства.

— Одной пенсионерке даже стало плохо. Мы стоим, потому что ещё 25 ноября нам говорили, что лекарств нет. Мы боимся, что скоро их снова не будет, — рассказала 76.RU одна из ожидающих.
Эта аптека находится рядом с поликлиникой № 5 клинической больницы № 9. 

— Данная аптека не относится к лечебному учреждению Клиническая больница № 9 и является коммерческой. По данным, предоставленным департаменту, сегодня на обслуживании льготников в этой аптеке работал 1 сотрудник и он не справился с потоком пациентов. В свою очередь в КБ № 9 выдача рецептов сегодня шла штатно, все пациенты получили их вовремя, — рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области

Мы уточняем информацию о том, существует ли проблема с выдачей льготных лекарств.

Выстроились длинные очереди в аптеку

Выстроились длинные очереди в аптеку

Напомним, в этом году по Ярославской области прогремели скандалы из-за медикаментов. Люди стояли в гигантских душных очередях долгими часами, но не получали положенных лекарств. Позже власти признались, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
27 ноя 2019 в 21:43

Чтобы не боятся надо было после развала совка уезжать в ЕС и США.

Николай
27 ноя 2019 в 21:41

Да! Проблема с выдачей льготных препаратов!даже выписывают не все, что положено. Один препарат заменяют другим (касается инсулина), шприц-ручку получили только через департамент, иглы вообще выписывают редко.

Гость
27 ноя 2019 в 21:27

В департаменте всегда всё штатно. А если бесплатных лекарств нет, то Саитгареев и здесь найдет что соврать.