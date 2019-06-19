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Здоровье
Объединяют больницы

Съедут вместе с маленькими пациентами: в Ярославле отделения детской больницы поменяют прописку

В городе продолжается масштабная реорганизация медицинских учреждений

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Помещения под стационар двух отделений детской больницы нашли в корпусах на улице Терешковой

Фото: Александра Савельева

В Ярославле продолжается большая реорганизация медицинских учреждений. Завтра из больницы имени Семашко съедут два отделения Детской клинической больницы № 1, которые сюда попали после закрытия здания на проспекте Ленина.

— Стационары педиатрического и пульмонологического отделений детской больницы переедут в освободившиеся помещения бывшей больницы № 5 на улице Терешковой, — сообщила официальный представитель департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина. — Отделения переедут сразу вместе с пациентами. В здании продолжается ремонт, ближе к осени будет возможность перевезти сюда и детскую поликлинику.

В больнице на улице Терешковой помещения освободились после оптимизации Центральной городской больницы. Напомним, недавно были объединены четыре лечебных учреждения в центре Ярославля: одной больницей стали центральная горбольница на проспекте Октября, поликлиника № 2 на улице Угличской, поликлиника на улице Собинова и уже бывшая больница № 5 на улице Терешковой. Оптимизации подверглось большинство больниц в Ярославле. Глава департамента здравоохранения сообщил, что это только начало.

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