Съедут вместе с маленькими пациентами: в Ярославле отделения детской больницы поменяют прописку

В Ярославле продолжается большая реорганизация медицинских учреждений. Завтра из больницы имени Семашко съедут два отделения Детской клинической больницы № 1, которые сюда попали после закрытия здания на проспекте Ленина.



— Стационары педиатрического и пульмонологического отделений детской больницы переедут в освободившиеся помещения бывшей больницы № 5 на улице Терешковой, — сообщила официальный представитель департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина. — Отделения переедут сразу вместе с пациентами. В здании продолжается ремонт, ближе к осени будет возможность перевезти сюда и детскую поликлинику.

