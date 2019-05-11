Ярославцев массово проверят на ВИЧ-инфекцию: где пройти бесплатное тестирование

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Стало известно, у людей какого возраста в регионе чаще всего находят смертельный вирус
ВИЧ достаточно хорошо исследовали и подобрали терапию, с которой инфицированные люди могут прожить до старости
В Ярославской области с 13 по 19 мая медики будут проводить обследования людей на ВИЧ-инфекцию. Попасть на тестирование может любой желающий, и платить за это не нужно.
— Ежегодно это делают несколько сотен тысяч жителей региона, — говорится в сообщении правительства Ярославской области. — В 2016 году в Ярославской области было проведено
Проводить обследования на ВИЧ-инфекцию будут в пяти больницах в разных районах Ярославской области:
Кроме того, стало известно, у людей какого возраста в Ярославской области чаще всего находят смертельный вирус. Согласно статистике, в регионе зарегистрировано более пяти тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, преимущественно это люди в возрасте от 20 до 45 лет.
ВИЧ — ретровирус, который поражает клетки иммунной системы человека, в результате работа организма угнетается и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей. Без врачебного вмешательства вирус приводит к смерти пациента в среднем через 9–11 лет после заражения. Вирус может передаваться через прямой контакт повреждённой или неповрежденной слизистой оболочки или повреждённой кожи здорового человека с биологическими жидкостями заражённого человека: кровью, выделяющейся во время полового акта предсеменной жидкостью, спермой, секретом влагалища, грудным молоком. Передача вируса может происходить при незащищённом анальном, вагинальном или оральном сексе.