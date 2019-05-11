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Здоровье

Ярославцев массово проверят на ВИЧ-инфекцию: где пройти бесплатное тестирование

Стало известно, у людей какого возраста в регионе чаще всего находят смертельный вирус

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ВИЧ достаточно хорошо исследовали и подобрали терапию, с которой инфицированные люди могут прожить до старости

Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

В Ярославской области с 13 по 19 мая медики будут проводить обследования людей на ВИЧ-инфекцию. Попасть на тестирование может любой желающий, и платить за это не нужно.

— Ежегодно это делают несколько сотен тысяч жителей региона, — говорится в сообщении правительства Ярославской области. — В 2016 году в Ярославской области было проведено 225 785 обследований, в 2018-м — уже 321 346 (это 25,4 процента жителей). По состоянию на 1 мая этого года на ВИЧ-инфекцию обследовано 8,6 процента населения области (108 531 человек).

Проводить обследования на ВИЧ-инфекцию будут в пяти больницах в разных районах Ярославской области:

  • инфекционная клиническая больница, центр СПИД (Ярославль, пр. Октября, 71);
  • рыбинская станция переливания крови (Рыбинск, ул. Солнечная, 59);
  • переславская ЦРБ (Переславль-Залесский, ул. Свободы, 42а);
  • ростовская ЦРБ (Ростов, ул. Фрунзе, 31);
  • угличская ЦРБ (Углич, ул. Северная, 7).

Кроме того, стало известно, у людей какого возраста в Ярославской области чаще всего находят смертельный вирус. Согласно статистике, в регионе зарегистрировано более пяти тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, преимущественно это люди в возрасте от 20 до 45 лет.

ВИЧ — ретровирус, который поражает клетки иммунной системы человека, в результате работа организма угнетается и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей. Без врачебного вмешательства вирус приводит к смерти пациента в среднем через 9–11 лет после заражения. Вирус может передаваться через прямой контакт повреждённой или неповрежденной слизистой оболочки или повреждённой кожи здорового человека с биологическими жидкостями заражённого человека: кровью, выделяющейся во время полового акта предсеменной жидкостью, спермой, секретом влагалища, грудным молоком. Передача вируса может происходить при незащищённом анальном, вагинальном или оральном сексе.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

здоровьеВИЧСПИД

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КОММЕНТАРИИ (1)

спид
11 май 2019 в 09:02

а смысл лекарства нет и не будет в ближайшие десятилетия, очередной отмыв бабла