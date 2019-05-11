Ярославцев массово проверят на ВИЧ-инфекцию: где пройти бесплатное тестирование

В Ярославской области с 13 по 19 мая медики будут проводить обследования людей на ВИЧ-инфекцию. Попасть на тестирование может любой желающий, и платить за это не нужно.



— Ежегодно это делают несколько сотен тысяч жителей региона, — говорится в сообщении правительства Ярославской области. — В 2016 году в Ярославской области было проведено 225 785 обследований, в 2018-м — уже 321 346 (это 25,4 процента жителей). По состоянию на 1 мая этого года на ВИЧ-инфекцию обследовано 8,6 процента населения области ( 108 531 человек).