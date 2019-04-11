Ярославский депутат вызвался доставлять лекарства льготникам

Антон Капралов вызвался помочь тем, кто не может ездить слишком далеко за льготными лекарствами
Фото: Ярославская областная дума
С 5 апреля в посёлке Семибратово перестал работать единственный пункт выдачи льготных лекарств, этим занималась местная аптека. Теперь жители посёлка вынуждены ездить в ближайший пункт в Ростове за лекарствами.
— На наш взгляд, это неприемлемо, потому что далеко не у всех есть возможность регулярно ездить в Ростов для получения льготных лекарств. На комитете по здравоохранению, который проходил в марте, мы обозначили эту проблему перед заместителем директора департамента здравоохранения. Пункт выдачи льготных лекарств должен быть открыт непосредственно в Семибратово, — считает депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.
И предложил свою помощь в качестве доставщика лекарств.
— Я постоянно передвигаюсь между Ростовом и посёлком, готов помочь в доставке лекарств тем людям, которые не в состоянии самостоятельно добраться до аптечного пункта в Ростове. Если вам нужна помощь или вашим знакомым, дайте им мой телефон: +7 (910) 973-93-32, — написал депутат.
Напомним, проблемы с выдачей бесплатных лекарств начались и в Ярославле. Людям приходится стоять в многочасовых очередях с шести утра, но и это не гарантирует получение нужных препаратов. А ещё ранее департамент здравоохранения Ярославской области официально озвучил, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников.