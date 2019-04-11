Ярославский депутат вызвался доставлять лекарства льготникам

С 5 апреля в посёлке Семибратово перестал работать единственный пункт выдачи льготных лекарств, этим занималась местная аптека. Теперь жители посёлка вынуждены ездить в ближайший пункт в Ростове за лекарствами.

— На наш взгляд, это неприемлемо, потому что далеко не у всех есть возможность регулярно ездить в Ростов для получения льготных лекарств. На комитете по здравоохранению, который проходил в марте, мы обозначили эту проблему перед заместителем директора департамента здравоохранения. Пункт выдачи льготных лекарств должен быть открыт непосредственно в Семибратово, — считает депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

