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Здоровье Чипсы вызывают рак? Вы точно откажетесь от них после этих слов врача

Чипсы вызывают рак? Вы точно откажетесь от них после этих слов врача

Разбираемся, кому нельзя есть этот продукт

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1 комментарий

Все мы время от времени балуем себя вредной едой. Она открыто продается и активно рекламируется, однако может сильно ухудшить здоровье. Вместе с гастроэнтерологом Эльвирой Белёвой наши коллеги из 29.RU обсудили, чем опасны чипсы.

В составе этой излюбленной закуски не только картофель и специи, а также трансжиры и натрий (да-да, та самая соль), которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

— Чипсы жарятся не на суперкачественном масле, и мы получаем достаточно вредный компонент — акриламид. И как раз этот компонент вызывает повышение холестерина низкой плотности, который в простонародье называют «плохой холестерин». Кроме того, увеличивается риск возникновения раковых клеток, вредные вещества распределяются по всему организму, — объясняет врач Эльвира Белёва.

От такой закуски стоит отказаться, если у вас есть ряд заболеваний

Чрезмерное употребление чипсов вызывает повышение артериального давления и противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А если уже есть проблемы с ЖКТ, то даже одна пачка чипсов может вызвать обострение.

— Если вы потенциально здоровый человек и вы кушаете раз в неделю или в две недели чипсы, в принципе, вам ничего не будет. Но если к своему возрасту вы успели накопить какие-то болячки, например ожирение, холестерин высокий, проблемы с сердцем, с суставами (артрит, артроз), эрозии и язвы, гастрит и панкреатит, то одного раза хватит, чтобы вызвать обострение, — рассказывает гастроэнтеролог.

Кроме того, усилители вкуса сильно вредят рецепторам, и человеку перестает нравиться обычная еда и кажется безвкусной. Так пищевые привычки нарушаются, вредного и соленого хочется еще больше, а здоровье ухудшается сильнее.

ПО ТЕМЕ
Вредная еда Чипсы Еда Продукты Советы врача Здоровье Проблемы с ЖКТ Плохой холестерин
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Комментарии
1
Гость
21 минута
на пальмовом масле всё и им пальмового масла всё
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