«Все ушли, а я осталась»: 115-летняя жительница Ярославля рассказала о своем долголетии

Клавдии Михайловне исполнилось 115 лет! Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU











Известной ярославской долгожительнице Клавдии Гадючкиной 24 ноября 2024 года исполнилось 115 лет. С юбилеем пенсионерку традиционно поздравила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

— Клавдию Михайловну окружает большая любящая и заботливая семья. У нее 6 внуков, 8 правнуков и 4 праправнуков. От себя и всех жителей района хочется пожелать Клавдии Михайловне крепкого здоровья еще на долгие годы, тепла, любви и внимания близких! — написала Екатерина Мусинова на своей странице во «Вконтакте»

Разговор со старейшей жительницей Ярославля Источник: Городские порталы

Главным своим достижением Клавдия Михайловна считает близких. Она увидела четыре поколения своей семьи. Женщина родилась в Ярославле, в Норской Слободе. В 15 лет вышла на работу на фабрику «Красный Перевал». Проработала там 52 года. Она родила и вырастила троих детей: двух сыновей и дочку. Муж Клавдии Гадючкиной Сергей Петрович умер в 1956 году.

В 2023 году корреспондент портала 76.RU побывала на 114-м дне рождении ярославны. Тогда Клавдия Гадючкина призналась, что не очень то любит говорить о своем возрасте.

— Ноги стали сдавать, зрение падает. Раньше любила читать книги, газеты, а сейчас плохо получается, — пожаловалась ярославская долгожительница. — Боюсь и говорить о своем возрасте. Когда спрашивают, я говорю, что древняя. Я не думала, что доживу до таких лет. Работала на хлопкопрядильной фабрике, жара страшная была там, пылища вечно стояла от хлопка. Думала, не выживу, — вспоминает Клавдия. — Я сейчас одна, все ушли, а я осталась. Не жизнь, а так, мотаюсь я.

Подробнее о долгожительнице можно почитать в этом материале.