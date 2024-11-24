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«Все ушли, а я осталась»: 115-летняя жительница Ярославля рассказала о своем долголетии

Клавдия Гадючкина отпраздновала юбилей

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2 комментария

Клавдии Михайловне исполнилось 115 лет!

Известной ярославской долгожительнице Клавдии Гадючкиной 24 ноября 2024 года исполнилось 115 лет. С юбилеем пенсионерку традиционно поздравила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

— Клавдию Михайловну окружает большая любящая и заботливая семья. У нее 6 внуков, 8 правнуков и 4 праправнуков. От себя и всех жителей района хочется пожелать Клавдии Михайловне крепкого здоровья еще на долгие годы, тепла, любви и внимания близких! — написала Екатерина Мусинова на своей странице во «Вконтакте»

Разговор со старейшей жительницей Ярославля

Главным своим достижением Клавдия Михайловна считает близких. Она увидела четыре поколения своей семьи. Женщина родилась в Ярославле, в Норской Слободе. В 15 лет вышла на работу на фабрику «Красный Перевал». Проработала там 52 года. Она родила и вырастила троих детей: двух сыновей и дочку. Муж Клавдии Гадючкиной Сергей Петрович умер в 1956 году.

В 2023 году корреспондент портала 76.RU побывала на 114-м дне рождении ярославны. Тогда Клавдия Гадючкина призналась, что не очень то любит говорить о своем возрасте.

— Ноги стали сдавать, зрение падает. Раньше любила читать книги, газеты, а сейчас плохо получается, — пожаловалась ярославская долгожительница. —  Боюсь и говорить о своем возрасте. Когда спрашивают, я говорю, что древняя. Я не думала, что доживу до таких лет. Работала на хлопкопрядильной фабрике, жара страшная была там, пылища вечно стояла от хлопка. Думала, не выживу, — вспоминает Клавдия. —  Я сейчас одна, все ушли, а я осталась. Не жизнь, а так, мотаюсь я.

Подробнее о долгожительнице можно почитать в этом материале.


Редакция 76.RU поздравляет Клавдию Гадючкину со 115-м днем рождения!

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Комментарии
2
Гость
31 минута
Рецептов долголетья нет, Однако все о нём мечтаем. Здоровья, счастья, многих лет От всей души мы Вам желаем!
Гость
23 минуты
Ее официальный возраст 113 лет (5 декабря 1910 г.) так указано википедии и геронтологии. Она входит в список десятку старейших нынеживущих людей в мире. Давайте вместе пожелаем ему счастья и крепкого здоровья!
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