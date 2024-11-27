Конфликт в центре Москвы перерос в стрельбу: мужчина открыл огонь по людям на улице — кадры

Фото с места ЧП Источник: msk1_news / T.me











В центре Москвы мужчина открыл стрельбу. Это cлучилось возле кафе на Большой Никитской улице. Есть один раненый, преступники уехали с места происшествия на машине, сообщает ТАСС.

Конфликт произошел между посетителями кафе: для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, пишет MSK1.RU. Один из них несколько раз выстрелил в другого из травматического оружия, после чего все участники перепалки скрылись.

Источник: msk1_news / T.me

— Друг рассказывал: стояли, курили, потом конфликт начался, попали в бедро, — передала студентка консерватории имени Чайковского, которая находится рядом с «Кофеманией».

Как сообщил корреспондент MSK1.RU, на месте дежурят две машины Росгвардии и один автомобиль МВД. Кафе оцеплено.

По предварительной информации, разыскиваются пять участников конфликта. На месте нашли две оружейные гильзы. Правоохранители завели уголовное дело по статье о хулиганстве.