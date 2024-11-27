«Если есть на свете пошлость, то это была она». Правнучка Хрущева рассказала, как познакомилась с Трампом

Нина Хрущева приехала в Екатеринбург с книгой о прадедушке, но презентация сорвалась Источник: Валерия Елина / E1.RU











В Екатеринбург приехала Нина Хрущева — правнучка первого секретаря компартии СССР, который был главным лицом государства в 1953–1964 годах. Политолог и профессор университета New School в Нью-Йорке, еще до распада СССР она поступила в аспирантуру в США и сейчас живет на две страны.

Нина Хрущева написала книгу — биографию своего прадеда, которую должна была презентовать в «Ельцин Центре» 26 ноября. Но выступление сорвалось — общественники пожаловались на нее в прокуратуру и Минюст за критику внешней и внутренней политики России.

За день до того, как появилась информация об отмене мероприятия, корреспондент E1.RU встретился с Ниной Хрущевой и поговорил о том, что для России означает президентство Дональда Трампа и чем ее новая книга отличается от других биографий знаменитого прадеда.

— Если бы вы могли голосовать на выборах в США, то за кого: за Трампа или Байдена?

— Я просто не стала бы голосовать на таких выборах. Байдену надо было объявить, что он не станет баллотироваться, еще год назад. Я знакома с обоими.

С Байденом встретилась еще в 1999 году. Я тогда работала в одной организации, которая занималась политикой, а Байден входил в совет директоров. Я тогда была молодая, впечатлительная. Он говорил мне: вы из Советского Союза, вы еще не знаете, что такое демократия, мы вас научим, мы вам всё покажем. И поглаживал меня по боку, так по-отечески. Это было довольно странно.

Нина Хрущева не верит, что Трамп способен остановить конфликт России и Украины Источник: Валерия Елина / E1.RU











Я не стала бы за него голосовать, мне не нравится это американское лицемерие. Всё время читает лекции о том, как надо вести дела, но если посмотреть на американскую политику — эти рекомендации они сами не всегда соблюдают. Америке есть что рассказать и показать, но сбавить тон и слезть с высокой белой лошади всегда полезно.

— А как вы узнали Трампа?

— С ним я познакомилась в 1996 году. У него было казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити. В те годы он хотел поставить свою башню, Trump Tower, чуть ли не на Красной площади. Чтобы задобрить тогдашнего мэра Юрия Лужкова, ему пришлось привезти русское фешен-шоу с программой «Одиночество» в свое казино.

Меня туда пригласили, чтобы я написала статью. Модели ходили полуголые, зрители из эмигрантов, все в золоте, их громко обсуждали. Я хотела убежать, но меня уговорили остаться, потому что будет сам Трамп.

Он появился только на завтраке, я сидела рядом с ним. Он понятия не имел, кто такой Хрущев — но, как и Байден потом, рассказывал мне, что капитализм — наше всё, и Москва с башней Трампа на Красной площади войдет в число лучших городов в мире. Если есть на свете пошлость, то это была она, вся в Трампе и его характере.

Джо Байден не понравился Хрущевой своим лицемерием Источник: Валерия Елина / E1.RU











— Так почему же такой пошлый Трамп победил?

— Еще в 2015 году он начинал как шуточный кандидат, но все хотели с ним поговорить, потому что он развлекал публику. И он раскрутился до победы. Мы не можем защититься от пропаганды, все любят развлечения. Хиллари была скучной, а Трамп — как пожар, от наблюдения за которым не оторваться. И он затянул избирателей в свою метареальность. Это же происходит и сегодня.

— Во время предвыборной кампании Трамп обещал за сутки прекратить конфликт между Россией и Украиной. Он правда знает, как это сделать?

— Это тоже часть его метавселенной.

— Ну а вам виден конец этой истории?

— Мы все живем в метавселенной, в «Ла-ла-ленде». Это настоящий физический конфликт, но отчасти его воспринимают так, будто смотрят фильм. Например, Зеленский воспринимает его как новый сезон сериала «Слуга народа», где он главный герой, всё время на войне.

Трамп — человек реального телевидения. У него есть сценарий этого шоу. С другой стороны, это прямой эфир, в который вы приходите и начинаете импровизировать. Скрипт уже не нужен, и все вокруг несут то, что несут. Может быть, один из эпизодов шоу приведет к миру, но неизвестно, будут ли в шоу Трампа участвовать другие стороны.

Нина Хрущева провела в Екатеринбурге примерно сутки Источник: Валерия Елина / E1.RU











О книге про Никиту Хрущева

— Вы написали книгу про своего прадеда — «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Чем она отличается от серии ЖЗЛ и других многочисленных биографий?

— Я не профессиональный биограф, и когда мне заказали написать биографию Никиты Сергеевича, то стала писать так, как мне интересно. А мне интересна анатомия власти: как в ней существовал Никита Хрущев, как он был обожателем Сталина и стал в итоге тем, кем стал.

Октябрьский номер журнала «Дилетант» был посвящен Никите Хрущеву Источник: Валерия Елина / E1.RU











Одновременно я разбирала домашний архив, который моя мама хранила с семидесятых годов в шкафу с надписью «Папа». Она его никогда не разрешала трогать, потому что отношение властей к Хрущеву постоянно менялось от «хорошо» к «плохо» и обратно. И в этом шкафу я нашла уникальные фотографии. Например, как под Сталинградом в 1943 году Никита Хрущев идет в компании Константина Симонова. Его сын Алексей сказал, что не видел никогда этого кадра.

Сохранились и мои записки, которые я делала по рассказам супруги Никиты Сергеевича, Нины Петровны Кухарчук, которую считаю своей бабушкой. Я записывала разные истории и совершенно забыла про эти записки, а мама их сохранила. И тогда я нашла подход к работе над биографией. Она стала «двухголосой». Одна часть — собственно биография Никиты Хрущева. Другая — изнанка жизни политической семьи. О чем говорили в доме, что происходило параллельно с большими событиями.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступает на митинге в Свердловске Источник: Государственный архив Свердловской области











Например, как волновалась бабушка в день, когда он шел на секретный доклад с разоблачением культа личности [Сталина] и думал, что никогда не вернется. Или как бабушка дважды в жизни находила большие накопления в шкафу, которые Никита Сергеевич отложил на случай, если погибнет на войне или попадет под сталинские репрессии.

Как изменились люди в России

— Вы часть жизни прожили в СССР, потом уехали в США, сейчас много времени проводите в Москве. Можете сравнить, как изменились современные россияне в сравнении с советскими людьми?

— Люди как люди, квартирный вопрос только их испортил, как писал Булгаков. В 2020 году, когда началась пандемия, в Нью-Йорке стало невыносимо сложно жить, ничего не работало, и я приехала в Москву. Меня потрясло, как она изменилась, как там всё работает. Стоит нажать кнопку — приедет такси или курьер доставит покупки. Это мелочи, но они тоже влияют на сознание.

Молодые люди стали космополитичными. Они, наверное, скоро перестанут такими быть, что очень жалко. Но они сейчас живут в глобальном мире. Мои племянники, которым по 20–25 лет, люди абсолютно свободного мира.

Нина Хрущева несколько раз приезжала в Екатеринбург, город произвел на нее впечатление Источник: Валерия Елина / E1.RU











Меня иногда удивляют люди моего возраста, которые всё это время оставались в России. Порой они ведут себя так же, как в СССР: рычат на тебя, если что-то нет так. Хотя они сформировались за тридцать лет в свободном мире ельцинской России. Этот мир, каким бы ни был хаотичным, всё равно был открытым и свободным.

Посмотрите, как встречали Никиту Хрущева в Свердловске, туда он приезжал трижды. Ранее в Екатеринбурге отменили спецпоказ фильма о поэте Борисе Рыжем, а 2 ноября там же должна была пройти лекция Александра Архангельского*, но за день до этого Минюст признал его иностранным агентом, и выступление не состоялось.