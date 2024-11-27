Отдохнуть 60 дней вместо 28 или получить больше денег: когда взять отпуск в 2025 году

Некоторым россиянам положено больше дней отдыха Источник: Юлия Кашкина / E1.RU











Близится период составления графика отпусков на 2025 год. Обычно это происходит в декабре. Поэтому стоит заранее продумать план, чтобы выбрать наиболее выгодные даты для отдыха. Расскажем, в какие месяцы заплатят больше и как можно отдохнуть дольше положенного, в материале.

Какой бывает отпуск

Основной отпуск полагается всем, кто работает по трудовому договору. У большинства он длится 28 дней. Однако некоторым категориям положено больше дней отдыха:

людям с инвалидностью (они должны отдыхать в год не менее 30 дней);

военнослужащим и сотрудникам Росгвардии (30–45 дней в зависимости от выслуги лет);

педагогам (42–56 дней в году);

научным сотрудникам, которые работают в научных госучреждениях (48 дней в году отдыхают доктора наук, 36 дней — кандидаты);

судьям, прокурорам, сотрудникам Следственного комитета (30 дней);

спасателям (30–45 дней);

несовершеннолетним работникам (31 день).

При этом суммировать дни отдыха по разным основаниям нельзя.

Однако, помимо основного, есть дополнительный отпуск. Он полагается:

тем, кто работает во вредных или опасных условиях труда;

людям с ненормированным рабочим днем;

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;

имеющим особый характер работы, например военнослужащим или сотрудникам МВД.

А те, кто работает по ненормированному рабочему графику, могут рассчитывать еще на минимум три дополнительных дня. Работодатель сам решит, насколько увеличить отпуск, и пропишет это в трудовом договоре. Там же должен быть указан нестандартный формат работы.

Можно ли уйти в отпуск не по графику

Составлять график отпусков не прихоть работодателя, а требование закона. По нему утвердить даты обязаны за две недели до начала нового года. Выбранная очередность является обязательной. Если человек хочет уйти в отпуск не по графику, работодатель может отказать. Но есть категории сотрудников, которые могут пойти отдыхать, когда захотят:

несовершеннолетние;

женщины во время беременности или сразу после отпуска по беременности и родам либо по уходу за ребенком;

супруги женщин, которые находятся в отпуске по беременности и родам;

родители детей-инвалидов;

работники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых нет 14 лет;

супруги военных, если отпуск совпадает с отпуском супруга-военнослужащего;

внешние совместители — им предоставляют отпуск во время отпуска на основном месте работы;

люди, перенесшие лучевую болезнь из-за аварии на Чернобыльской АЭС или получившие инвалидность в результате этого;

инвалиды войны и ветераны боевых действий;

Герои Советского Союза или России;

полные кавалеры ордена Славы;

почетные доноры;

сотрудники, которых ранее отозвали из отпуска;

мобилизованные, вернувшиеся на работу, но только в первые полгода.

Почему отпускные обычно меньше зарплаты

К сожалению, цифра на банковском счете при выплате отпускных может разочаровать. Это происходит из-за того, что выплаты за рабочие дни и те, когда работник отдыхает, рассчитываются по-разному.

При расчете зарплаты оклад делится на общее количество рабочих дней в месяце, а потом умножается на число фактически отработанных. Отпуск считают иначе. Для этого берут доход сотрудника за последние 12 месяцев, начиная с предшествующего отпуску. Например, для отпуска в декабре расчет сделают от ноября прошлого года к текущему последнему месяцу осени. Полученную сумму делят не только на рабочие дни, как при расчете зарплаты, а на все календарные. Из-за этого денег приходит меньше.

Как получить больше отпускных

Чтобы не уменьшить эту сумму еще сильнее, для отпуска стоит выбирать месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь, в них 23 трудовых будних дня. К числу выгодных месяцев для планирования отпуска можно отнести также апрель, сентябрь и декабрь — каждый с 22 рабочими днями.

— Сумма отпускных рассчитывается из среднего дневного заработка за последний год или за весь период работы, если сотрудник трудится в компании менее 12 месяцев. Его умножают на количество календарных дней отпуска, включая все выходные. В результате чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше разница между ежемесячной зарплатой и отпускными, а значит, такой отпуск более выгоден, — объяснила HR бизнес-партнер АО «Свой Банк» Елена Стрижкова.

А значит, январь 2025 года, в котором всего 17 рабочих дней из-за длинных праздников, будет наименее выгодным для отпуска. Стоимость одного дня выхода на работу после Нового года будет стоить гораздо выше — примерно на треть по сравнению с июлем и октябрем. Среди других месяцев с меньшим количеством рабочих дней можно выделить май (18 дней), июнь и ноябрь (по 19 дней).

Еще одной возможностью приблизить отпускные к размеру зарплаты будет включение в него выходных дней (не праздничных). За эти дни заплатят деньги, а в зарплате они не будут учитываться.

Как устроить себе больше дней отдыха

В 2025 году будет достаточно праздничных дней. В такие месяцы брать отпуск невыгодно, если рассматривать финансовую сторону вопроса. Зато за счет них можно отдохнуть больше положенных 28 дней. Если хочется растянуть отпуск (учитывая, что денег при этом придет меньше), можно использовать праздники. Так получится отдохнуть 60 дней:

возьмите отпуск на 9 и 10 января. Тогда вы можете отдыхать 15 дней, с 29 декабря по 12 января;

третий период отпуска лучше взять в мае, но только 5–7-го числа. Тогда вы будете отдыхать 11 дней, с 1-го по 11-е число. К ним можно добавить отпуск с 28 по 30 апреля, тогда отдохнуть удастся уже 16 дней;

в июне можно взять три дня — с 9 по 11 июня. За счет праздника получится отдохнуть девять дней, с 7 по 15 июня;

затем можно рассмотреть ноябрь. Возьмите отпуск с 5 по 7 ноября и отдыхайте восемь дней, с 2 по 9 ноября.