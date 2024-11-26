Российских футбольных судей обвинили в многомиллионных взятках: что известно о скандале

«Крылья Советов» заявили о вымогательстве Источник: ПФК «Крылья Советов»; Вячеслав Федорищев / T.me











Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в российском футболе. Во время совещания с членами Госсовета он рассказал, что самарский клуб «Крылья Советов» должен 36 миллионов рублей неким преступникам, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе». Случай, по словам Федорищева, не единичный — это целая система, с которой согласились все российские клубы.

— Судя по всему, эта система работает последние годы, и мы все условно согласились, что круговая порука позволяет клубам и руководителям регионов такие решения если не принимать, то согласовывать. При этом я не говорю, что это весь корпус или большая его часть, нет. Я говорю про отдельных, наверное, людей. Но мы все знаем (те, кто занимается профессионально футболом) о том, что их достаточно много в этой системе. Она связана не только и не столько с судейским корпусом, сколько со всеми нами, — заявил он.

Федорищев попросил присоединиться к нему других губернаторов, которые вкладываются в профессиональный футбол. По его словам, он уже «аккуратно пообщался с коллегами» и они подтвердили ему, что знают о коррупции среди российских судей.

Видео выступления губернатора Источник: Вячеслав Федорищев

Слова губернатора вызвали бурную реакцию. В Российском футбольном союзе заявили, что о происходящем стоит сообщить в прокуратуру, а РФС со своей стороны окажет полное содействие «для установления истины». О том же сообщили в РПЛ:

— Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что заявления Федорищева — это или попытка прямого подрыва департамента судейства, или кто-то таким образом пытается прикрыть проблемы в «Крыльях Советов».

— Там ведь (в Самаре. — Прим. ред.) какая-то чистка идет, какие-то перестановки в руководстве. Опять же там убрали спортивного директора и других людей поубирали. И вдруг оказалось, что недосчитались 36 миллионов, которые якобы как-то с судьями связаны.

Пока какие-то выводы делать вообще не надо, надо просто ждать и слушать, что будет дальше. А вообще, ничего удивительного. Было же дело «Чайки» (первый доказанный случай договорных матчей в российском футболе. — Прим. ред.). Почему сейчас об этом в «Крыльях» заговорили, когда клуб переживает не лучшие времена? Я, кстати, не помню даже, чтобы арбитры как-то особенно помогали «Крыльям». Так что всё это очень странно выглядит, — сказал Федотов.

По мнению бывшего судьи и руководителя ряда российских футбольных клубов Игоря Егорова, заявление губернатора вряд ли как-то скажется на судьях.

— Все эти разоблачения очень странные. Какие-то люди что-то там говорят губернатору, что у нас задолженности перед судьями… Ну я не знаю, кто-то, по-моему, из дурдома сбежал. Слышал, что там, в «Крыльях», пытаются навести порядок. Теперь точно будет какое-то расследование. Это всё очень серьезные заявления, которые невозможно проигнорировать. Кому-то за свои слова придется ответить. А на российских судьях это никак не скажется. Я уверен, что это просто чья-то блажь. Кто-то пытается какие-то деньги списать на кого-то. Вот и всё, — подчеркнул Игорь Егоров.

Уже после того, как поднялся шум, Федорищев заявил журналистам, что у него нет фактов, подтверждающих коррупцию, чтобы обратиться с ними в правоохранительные органы. По его словам, подобные схемы совершаются таким образом, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Однако молчать об этом нельзя, уверен губернатор. Пока непонятно, какие будут последствия для всего российского футбола, а вот «Крыльям» теперь грозит дисквалификация за подкуп судей.