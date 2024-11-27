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Русский прогуливали? Только грамотный ярославец верно ответит на все 10 вопросов

Сложный тест на пунктуацию

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1 комментарий

Предупреждаем: наш экзамен пройдут не все

Источник:

На днях мы открыли «Анну Каренину» (16+) Льва Толстого и поняли, почему его так не любят школьники, — вы только попробуйте, напишите диктант по его произведениям! В этих длинных и сложных предложениях сам черт ногу сломит. С другой стороны, это лучшая тренировка для тех, кто хочет раз и навсегда выучить правила русского языка. Во всяком случае, что касается пунктуации — уж точно. Думаете, вы сможете везде правильно расставить запятые?

ТЕСТПройден 20 раз
Сложный тест по пунктуации

Справились? Тогда попробуйте пройти тест на ударения.

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Пунктуация Анна Каренина Русский язык Лев Толстой Тест Образование Знания Школьные знания Обучение Школа Развлечения
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Комментарии
1
Гость
8 минут
Вы своими запятыми достали. Автор может использовать запятые как интонацию для разделения теста, внесения определенного смысла и расстановки паузы. Каждый читающий текст может про них не знать и у него свое видение прочтения текста. Это все помимо правил орфографии.
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