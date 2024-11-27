Вы тоже в черном списке? За что банки массово блокируют счета россиян и как не стать дроппером

Если вдруг карта оказалась заблокированной, обращайтесь сразу в банк Источник: Дарья Пона / 74.RU











Россиянам с каждым месяцем всё чаще блокируют банковские счета. Центробанк заявил, что количество таких жалоб в сравнении с прошлым годом выросло вдвое: с 2,9 тысячи до 5,7 тысячи (по итогам трех кварталов).

Сейчас больше четверти (28%) жалоб в категории «Мошенничество» — именно запросы на исключение из базы дропперов.

Дропперы, если не знаете, — это клиенты, подозреваемые в совершении мошеннических операций, и, в соответствии с внутренними правилами банков, они могут сталкиваться с ограничениями в доступе к своим счетам и картам.

Центробанк отмечает, что жалоб всё больше, а эффекта никакого: большинство заявок о пересмотре статуса клиентов либо по каким-то причинам отклоняются, либо возвращаются обратно. Это связано с тем, что банки подтверждают наличие мошеннических признаков в операциях таких клиентов.

В случае, если клиент был занесен в черный список, он теряет доступ ко всем дистанционным банковским услугам. Практически все его счета, карты и личные кабинеты в онлайн-банкинге блокируются. Снять свои средства он сможет только в том случае, если лично явится в отделение банка и сможет доказать законное происхождение своих денег.

Если же Центробанк отказывает в пересмотре информации о клиенте, то единственным вариантом для гражданина остается обращение в суд. Увы, найти статистику о количестве таких выигранных у банков дел не удалось.

А может ли абсолютно законопослушный россиянин вдруг оказаться в черном списке Центробанка? Этот вопрос MSK1.RU задал юристам.

Как становятся дропперами

— Чаще всего жертвами новых банковских правил становятся граждане, по счетам и картам которых часто проходит большое количество операций по зачислению и списанию средств от разных лиц, — объясняет председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. — Иногда под блокировку попадают клиенты банков, которые часто пересылают себе средства с других счетов.

— С 25 июля 2024 года в России начали действовать новые поправки к закону «О национальной платежной системе». И теперь банки обязаны проверять все переводы клиентов и блокировать подозрительные операции, — говорит партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев. — Если перевод связан с мошенничеством, например, если он сделан на счет, который раньше использовался в мошеннических схемах, банк должен заморозить средства на два дня.

— Но что дают новые правила? Судя по статистике того же Центробанка, мошенничеств меньше не становится, и даже наоборот.

— Банки таким образом борются с дропперами. Так называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Услуги дропперов нужны злоумышленникам, чтобы запутать следы и спрятать цепочки обналичивания денег. Дропперу предлагают «заработать», выполняя различные поручения: например, оформить в банке новую банковскую карту, а затем передать ее «доверенному человеку».

После оформления карты на счет начинают поступать деньги, и задача дроппера — обналичить их в банкомате и передать другим лицам или перечислить на другие счета. От каждой сделки он, как правило, получает определенный процент.

За участие в дропперстве предусмотрена уголовная ответственность, например по статье 174 УК РФ «Незаконное отмывание денежных средств» — от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы.

— Очевидно, что мошенники жаловаться на установку блокировки не будут, а вот законопослушные граждане — да. А как не попасть в черный список?

— Основными причинами блокировки являются необычный характер транзакций, крупные снятия наличных, операции на суммы около или свыше 600 тысяч рублей, а также связь участников операции с черными списками банка.

Как не попасть в черный список

Избежать присвоения банком статуса дроппера позволят следующие меры:

Не сообщать никому данные своей банковской карты. Не передавать свою карту третьим лицам. Не соглашаться перевести деньги по реквизитам по просьбе неизвестных лиц. Не соглашаться снимать деньги в банкомате для кого-то. Сообщать о подозрительных просьбах в Банк России и полицию.