Один в лесу: как студент из Москвы приехал в Сибирь выживать на морозе — он просил о помощи на форумах и умер

С момента гибели Игоря прошло почти 14 лет Источник: Poisk.vid.ru, Юрий Орлов / Городские порталы











Уехать в Сибирь и выживать в ночном лесу — поступок, на который мало кто решится. И главное — зачем. Так подумали и участники форума выживальщиков в 2010 году, когда читали сообщения от москвича Игоря Грудцинова, который просил советов о том, как не замерзнуть в −20 градусов. Участники форума отвечали на его сообщения, но, когда Игорь перестал писать, посоветовались и решили, что парень решил пошутить над опытными выживальщиками. Только через год стало известно: Игорь правда отправился в лес и погиб. Что толкнуло студента-отличника на такой шаг и почему его истории не поверили — наши коллеги из NGS.RU вспоминают в этом материале.

Мать ищет сына

На форумах и в социальных сетях до сих пор сохранились посты неравнодушных людей, которые помогали найти пропавшего студента. В них говорится, что Игорь приехал в Москву из Белгорода и учился в РГУ нефти и газа. Был отличником, в совершенстве знал компьютер (напомним, дело было в 2010 году), занимался репетиторством по высшей математике, физике, химии, информатике. На момент исчезновения учился на четвертом курсе.

Мать парня Елена Ивановна жила в Белгороде, и последний раз разговаривала с сыном 22 ноября 2010 года через интернет: Игорь писал, что у него всё хорошо. Со следующего дня студент перестал отвечать на ее звонки. Женщина звонила ему пять дней, писала СМС, но ответа не получала. А потом абонент стал недоступен.

Елена пыталась найти сына через программу «Жди меня» Источник: Poisk.vid.ru











За эти дни Елене Ивановне удалось узнать, что ее сын расстался с девушкой, с которой встречался три года. Разрыв стал для него большой душевной трагедией. Только 30 ноября стали известны новые подробности: оказалось, Игорь вместе со своим однокурсником Константином 25 ноября сели в поезд, который ехал из Москвы в Хабаровск. В пути Игорь говорил другу, что хочет круто изменить свою жизнь. Он хотел заняться воспитанием характера, закалить его в тяжелых условиях.

Один на морозе

Игорь и Константин вышли на станции Каргат Новосибирской области ранним утром 27 ноября и пошли к трассе. Потом по компасу направились в сторону Омска и шли около часа, за это время преодолев примерно четыре-пять километров. Повернули на север и шли еще примерно полтора часа по болотистой местности.

Затем студенты остановились, поставили шатер из веток и берез. Его обтянули полиэтиленовой пленкой, внутри разожгли костер, чтобы высушить одежду и обувь. С собой у парней были топор, пила и лопата. Через какое-то время Константин предложил вернуться, разочаровавшись в жизни в лесу. Но Игорю эта идея по какой-то причине не понравилась: он сказал другу, что тот может возвращаться один, а сам он останется. Константин дошел до вокзала, взял билет и уехал. С матерью Игоря он связался, когда приехал домой в Рязань.

Елена Ивановна подала заявление о пропаже сына. В начале декабря она прилетела в общежитие РГУ, где встретилась с Константином, оттуда они вместе отправились в Новосибирск. Дальше поездом — в Каргат, там уже завели дело о пропаже Игоря, начались поиски. Но не удалось даже найти шалаш, который построили студенты.

Мать не оставляла надежд найти сына. Елена Ивановна приходила на программу «Жди меня» и просила помощи в его поисках. Выпуск с ее участием вышел в мае 2011 года. Нашли тело юноши в ноябре, спустя год после того, как он отправился в Каргат.

«Помогите выжить»

Оставшись один, Игорь начал писать сообщения на форум отшельников и просить советов о том, что делать в лесу в сильный мороз. Судя по постам парня, он заранее изучил этот форум, но оказался не готов к такой ситуации.

— Стою у костра и пишу это. Помогите, пожалуйста. Нахожусь в лесу. Температура около минус 20. Построил шалаш (ветки и клеенка), надеялся обогревать его изнури, но выходит очень много дыма, перенес костер за метр от шалаша, накрыл клеенкой, но дыма всё равно очень много. Какой мне сделать шалаш или жилье, чтоб не помереть. Вокруг одни березы, снег по колено, из инструмента у меня топор нож, пила, лопата. Помогите, пожалуйста, — таким было первое сообщение Игоря 27 ноября.

В следующем посте парень написал, что находится в 3000 километров от своей привычной дислокации, уже стемнело, выбраться сам он не может. Поэтому хотел, чтобы участники форума подсказали, как пережить ночь и не замерзнуть.

Фото Игоря и ориентировки активно распространяли в социальных сетях Источник: Vk.com











Опытные участники форума начали отвечать, что нужно начать строить печку, писали, что оказаться без жилища и запасов еды в зимнем лесу очень опасно. Игорь отвечал, что продукты у него есть, а начать строить печку он не может. Потом ему стали говорить, что нужен костер.

— Костер у меня мощный, но сидеть около него, поддерживать получится, пока не усну, а что потом? — писал Игорь.

— Ага, брат, тяни до утра и давай обратно. Чай с небольшим количеством алкоголя (таежный грог) — может есть, — писал анонимный пользователь.

В ответ на сообщения участников форума Игорь поблагодарил их за советы. Судя по одному из последних его постов, парень собирался дотянуть до утра, а потом и следующую ночь провести в лесу.

— Я так понимаю, что если хвойного ничего не найду завтра, то придется всю ночь опять не спать и жечь костер, так как береза будет дымить?

— Ты не понял, тебе советуют, как протянуть до утра, пока не заберут спасатели, дальше врачи умывают руки. Без вариантов, — отреагировал на предыдущее сообщение steelcat.

— Есть вариант, что спасателей не будет… Как тогда? А ноги я промочил. Сейчас исправляю сижу, сушу.

После этого выживальщики писали, что нужно строить укрытие из снега или вигвам. Только для последнего нужны были шкуры или рубероид. Которых у Игоря, конечно, не было.

— У меня есть полиэтилен. Сойдет как материал непрозравемый? — таким было последнее сообщение студента на форуме. Вероятно, под последним словом он имел в виду «непродуваемый».

Когда Игорь перестал писать, участники форума решили, что его сообщения были неудачной шуткой.

— Еще один хороший пример, как выживать не надо. В декабре остаться с одним шалашом!? Если не шутка, то выбирайся. Если шутка — спасибо за учения, — написал отшельник Сергей.

Тяжелая находка

В конце ноября 2011 года тело Игоря в километре от трассы «Байкал» нашел охотник с собакой. Труп был частично скелетированным, частично — мумифицированным. Александр Дубков, заместитель начальника полиции по оперативной работе муниципального отдела «Каргатский», в 2011 году рассказывал «Комсомольской правде», что тело нашли в шалаше в «позе боксера» — это указывало на то, что парень умер от холода.

Во «ВКонтакте» есть группа памяти Игоря. В 2022 году его мать написала о том, что ей с дочерью показали место гибели сына, там установили крест и табличку.