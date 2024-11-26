Андрей Малахов ей лично шлет приветы: история 88-летней телезрительницы, которую заметил известный шоумен

Передачи Малахова нравятся Валентине Николаевне больше всех остальных Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Валентине Николаевне Ивановой 88 лет, и чуть больше месяца назад известный телеведущий Андрей Малахов записал для нее видеопривет.

Корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер решила узнать подробности этой истории и побывала в гостях у пенсионерки. О том, как она живет и откуда Малахов о ней узнал, — в материале наших коллег.

В квартире пенсионерки целая коллекция книг Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Программа помогает жить

Двери нам открывает дочь Валентины Николаевны, Лидия, ей и самой уже за 60. Она приехала специально, чтобы поддержать маму. Есть у пенсионерки и еще одна дочь, Елена, но она в тот день прийти не смогла. Тишину в квартире нарушает только тиканье старых часов в прихожей и звук телевизора, который включен в одной из комнат. Обстановка уютная — на всех столах лежат красивые скатерти, пахнет домашней едой.

К приходу гостей Валентина Николаевна подготовилась — надела красивое темно-зеленое платье в пол. Она явно волнуется, хотя и пытается скрыть это за смущенной улыбкой.

— Вроде и не хочешь переживать, а всё равно так может получиться, — говорит она.

Ходит наша героиня, опираясь на трость, а большую часть времени проводит у телевизора. Говорит, что заниматься какими-то другими делами ей уже тяжело, не позволяет здоровье:

— Теперь чем я уже могу заниматься? Уже 89-й год мне пошел. По возможности и по состоянию здоровья выбираю занятия. Где-то что-то по дому поделаю. В магазин каждый день хожу, могу даже два раза за день.

К передачам Малахова у Валентины Николаевны особенная любовь. Она смотрит их каждые выходные и не пропускает ни один выпуск. За всех героев переживает, плачет и смеется вместе с ними, а если в конце программы звучат знакомые ей песни — обязательно подпевает. Близкие вообще считают, что эти программы помогают Валентине Николаевне жить.

— Она, когда программа начинается, обязательно позвонит, спросит: «А вы включили?» Когда закончится: «Ну как вам?», — со смехом поделилась Лидия.

Бабушка и внучка

Телевизор пенсионерка смотрит очень часто Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Получить личный видеопривет от ведущего любимых программ Валентине Николаевне было приятно. Такой сюрприз для нее организовала внучка Анастасия. Девушка написала трогательный пост о бабушке и ее любви к передачам Малахова в социальных сетях и попросила у подписчиков помочь связаться с телеведущим. Вскоре пост увидел и сам Малахов, его менеджер написал Анастасии, чтобы уточнить имя и возраст бабушки, а через пару дней видеопривет разлетелся по интернету.

Такое видео записал Малахов для Валентины Николаевны Источник: Анастасия Иванова

Анастасия давно живет в Санкт-Петербурге, но Валентину Николаевну не забывает, старается почаще звонить и приезжать в гости. Про внучку бабушка говорит с особенной теплотой, ею она гордится. У нее в шкафу, среди книг и коллекции хрустальной посуды, лежит календарь 2007 года со школьной фотографией Анастасии.

— Вон какая малявка была, сейчас уже взрослая совсем! — с улыбкой сказала она.

Если бы девушка вышла замуж, Валентина Николаевна была бы совсем счастлива:

— Я у нее спрашиваю: «Ты когда замуж пойдешь, когда вторую половину себе заведешь?» Она говорит: «Ты у меня вторая половина. Зачем мне кого-то искать?»

Два года назад Валентина Николаевна ездила к Анастасии в гости в Санкт-Петербург. Добиралась она самостоятельно, родственники только проводили до поезда. Из той поездки Валентина Николаевна привезла магнитик с фотографией, где она с внучкой катается на катере по Финскому заливу. Памятный сувенир она бережно хранит. Сейчас наша героиня уже никуда не выезжает. Это для нее тяжело:

— Я больше никуда уже не поеду. У меня здоровья нет уже. Ко мне приезжают все. Вот сейчас внучка звонит из Питера: «Я скоро к тебе приеду, уже билеты взяла!»

Этот магнитик дорог Валентине Николаевне Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Девочка из многодетной семьи

Фотографии хранят воспоминания Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Выросла Валентина Николаевна в многодетной семье. У нее была старшая сестра — дочка отца от первого брака, три младших брата и младшая сестра. Отец в 1941-м ушел на фронт и вернулся только после победы, в 1945-м.

— Мне 9 лет было. Мы в частном доме жили, я помню, как сидела на подоконнике и плакала, что у всех подружек уже отцы вернулись, а моего нет. Он пришел осенью в 1945-м, — вспомнила наша героиня.

Крайний слева — муж Валентины Николаевны, посередине — ее мать, крайний справа — отец Источник: Валентина Иванова











В 20 лет Валентина Николаевна вышла замуж. С мужем, Петром Алексеевичем, она познакомилась, когда работала в магазине:

— Его сестра со мной работала, ну и он приходил. Слово за слово, и так мы с ним и познакомились. Потом стали ближе общаться и сошлись. Познакомились мы в 1955-м, а через год уже поженились.

С мужем Валентина Николаевна познакомилась в магазине Источник: Валентина Иванова











Петра Алексеевича не стало в 2004 году. Он всю жизнь проработал на заводе имени Октябрьской революции (сейчас — «Омсктрансмаш». — Прим. ред.), но его любимым делом было пение. Его приглашали в омский русский народный хор, но Валентина Николаевна не разрешила ему туда идти. Об этом она до сих пор жалеет.

— Я, конечно, себя виню. Неизвестно, где бы он был сейчас. Но я его не отпустила. Сказала, что раз есть семья, ты не пойдешь никуда, будешь здесь, — рассказала она с дрожью в голосе и со слезами на глазах.

Петр Алексеевич любил петь Источник: Валентина Иванова / личный архив героя











Сама Валентина Николаевна без дела никогда не сидела. Успела поработать водителем электрокара на заводе «Полет» и технологом на телевизионном заводе. Когда вышла на пенсию, устроилась продавщицей в киоск «Союзпечати» — он был рядом с домом. Сейчас она на заслуженном отдыхе:

— Вспоминать хорошее можно, как раньше мы жили, стремились к чему-то. Сейчас ничего уже не надо, всё уже есть, да и этого не надо. Песни только слушать и петь. Всё остальное лишнее уже.

Семья у Валентины Николаевны большая: две дочки, внучка, внук и правнук. Все давно выросли. Правнуку уже 27 лет. Все близкие о ней заботятся, а она мечтает только о том, чтобы всё у всех было хорошо и спокойно:

— Главное, чтобы мир был и спокойно было всё. Здоровье важно. Сейчас такая жизнь настала. Пока спокойно, всё хорошо. Как будет дальше, посмотрим. Хотелось бы, конечно, еще пожить.