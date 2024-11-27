«Чтобы „черная пятница“ не стала черной дырой в кошельке»: советы стилиста перед распродажами

Стилист рассказала, как с умом обновить гардероб в «черную пятницу» Источник: фотограф Регина Фазульянова / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











29 ноября магазины России проведут так называемую «черную пятницу» — день больших распродаж, когда все модники и модницы сходят с ума от скидок, готовые потратить на шмотки всё. А ведь если подойти с умом, «черная пятница» — это отличная возможность пополнить свой гардероб с минимальными потерями. Как это сделать, нашим коллегам из UFA1.RU рассказала стилист Тамара Оганесян.

«Не теряйте голову из-за скидок»

«Черная пятница» для шопоголиков — это и праздник, и испытание. Все магазины будут сражаться за ваш кошелек. Как не потратить всё? Во-первых, нужно сделать работу «до» — определиться с несколькими любимыми вещами, которые вы хотите заполучить, и любимыми брендами. Не пытайтесь объять необъятное, сузьте круг ваших желаний до реальности.

Мы живем в такое прекрасное время, когда можем подготовительную работу проделать не выходя из дома — попивая чай и поглаживая своего кота. Заходите на сайты брендов и откладывайте в «избранное» те товары, на которые вы заглядывались в течение года.

Так вы сможете раньше остальных заказать понравившуюся вещь. Но еще вы промониторите цены до скидок и поймете, будет ли пятница по-настоящему черной. Есть недобросовестные магазины, которые искусственно увеличивают скидку, перед этим увеличивая стоимость. Кроме того, в дни распродажи многие магазины отменяют опцию возврата, поэтому внимательно осматривайте вещь перед тем, как ее оплатить.

«Черная пятница» для шопоголиков — это и праздник, и испытание. Тамара Оганесян стилист

«Черная пятница» — это отличная возможность купить вещь, которая вам давно нравилась, но денег на нее не хватало или просто было жалко. Вы можете использовать это как шанс поэкспериментировать со своим гардеробом — внедрить что-то новое в ваш привычный образ с наименьшими затратами и посмотреть, как будете его носить. Если оно приживется, то дальше можно будет целенаправленно менять стиль.

Еще один плюс таких распродаж — возможность закупиться «расходниками». Так я называю аксессуары (допустим, перчатки или шарфы) или другие вещи, которые мы носим часто и которые, как бы мы за ними ни ухаживали, скоро затаскиваются — белые футболки, лонгсливы и прочее. В «черную пятницу» их можно купить про запас.

Очень важный шаг — откройте свой гардероб и посмотрите, чего в нем не хватает, а чего — в избытке. Составьте список того, что вам действительно нужно: не из-за скидки, не из-за привлекательного предложения — именно нужно. Вопрос, который надо задать себе и честно ответить: приобрела бы я эту вещь, не будь она со скидкой?

После этого определите бюджет — какую сумму вы готовы потратить. Придерживайтесь его. На психику покупателя сильно влияет то, что время скидки ограничено. «Вот вам один день, когда вы сможете купить классную вещь с 50%-й скидкой». Создается ощущение, что вы упускаете шанс. Это не так: это не только «один день» и это не последний шопинг в вашей жизни.

Не позвольте «черной пятнице» обернуться черной дырой в вашем кошельке. Тамара Оганесян стилист

Впереди много праздников, вам понадобится новое классное платье на новогоднюю ночь, вы захотите купить подарки родным, приготовить праздничный стол. Не теряйте голову из-за скидок.

После того как определились со списком и бюджетом, время расставить приоритеты. Вы хотите потратить всю сумму на одно хорошее пальто, которое будет согревать вас осенью и зимой, или разобьете ее на 10 блузок, семь из которых, возможно, в течение сезона будут пылиться на полках?

Если увидите вещь, которая вам очень-очень-очень сильно понравилась и на нее действует огромная скидка, но она не вашего размера, закройте глаза и пройдите мимо. Когда вещь чуть побольше, ее еще можно ушить, но, если она меньше, вы худеть будете ради нее (и ради огромной скидки)? Не надо питать иллюзий. Даже если вы соберетесь с духом, чтобы и правда сбросить вес под одну-единственную вещь в вашем гардеробе, то куда потом будете девать остальные и чем их замените?

Итого:

составьте список нужных вещей;

определите бюджет;

внимательно изучайте качество вещи перед покупкой;

не теряйте голову из-за скидок;

главное — не позвольте «черной пятнице» обернуться черной дырой в вашем кошельке.

Готовитесь к «черной пятнице»? Да, спасибо за советы Нет, я за модой не слежу