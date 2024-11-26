НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 759мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Блогер — о скандальном концерте
Кто строит новую Россию
Подорожает школьное питание
Приостановили работу музея
Рабочий погиб от удара тока
Застройка в спальном районе
Поспорили из-за концерта Шамана
Продают заброшенный ТЦ
Жизнь у складов маркетплейсов
Искусство вместо коммуналки
Недвижимость Глава Минстроя предсказал снижение цен на жилье: объясняем, когда и почему

Глава Минстроя предсказал снижение цен на жилье: объясняем, когда и почему

Файзуллин рассказал о ситуации на рынке

198
5 комментариев

По словам Файзуллина, стоимость квартир в новостройках уже снижается

В скором времени цены на новостройки снизятся. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

— Дешеветь начало уже, — заявил Фазуллин в беседе с SHOT. — Сегодня более 60% жилья, которое находится в стройке, не продано. Поэтому компании, чтобы обеспечить финансовый поток, будут регулировать [ситуацию] скидками.

Он добавил, что основная задача сейчас — держать коридор в части роста цен на строительные ресурсы: стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы.

В октябре новостройки подорожали в большинстве крупнейших городов России (в 47 из 70). В среднем цена за квадратный метр выросла на 0,7%, достигнув 138,4 тысячи рублей, согласно данным экспертов «Мира квартир».

— Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц — это значит, что продажи буксуют. Однако во многих городах застройщики не спешат снижать цены, что говорит о некоем запасе прочности в строительной отрасли, — отмечают эксперты.

Сложная ситуация сохраняется и на вторичном рынке жилья. Снижение цен в этой области также не заставит себя ждать — по мнению президента СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилла Кулакова, падение стоимости произойдет в конце года. Оно не будет резким, но может достичь порядка 10%.

Почитайте также советы экспертов о том, как купить квартиру в России, если под подушкой не завалялись миллионы на ее покупку. Всё популярнее становятся предложения о покупке квартир в рассрочку. Мы рассказывали, в чём заключаются подводные камни.

ПО ТЕМЕ
Недвижимость Экономика Рынок Новостройки Вторичка Жилье Ирек Файзуллин Прогнозы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
в Воркуте за квартиры ещё и приплачивать только чтобы переписали на себя Скоро по всей земле русской будет так по Плану Таврического? Ждём с нетерпением стоя на коленях!
Гость
1 час
ну этот врать не будет как и его царьёк
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление