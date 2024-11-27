У Весов пройдется по деньгам, у Водолеев — по карьере: чего ждать от ретроградного Меркурия

Астролог Мария Орлова дала прогноз на ретроградный Меркурий Источник: Мария Орлова / Vk.com, Дарья Селенская / Городские порталы











С 26 ноября по 15 декабря — очередной период ретроградного Меркурия. Ярославский астролог Мария Орлова рассказала, в чем особенность этого времени и чего ждать представителям каждого знака зодиака.

— Меркурий отвечает за речь, логику, интеллект, общение, коммуникации, деньги, бизнес, технику. Все это в период ретроградного Меркурия нужно держать под особым контролем. Например, перепроверять любые документы, подписи, маршруты. По возможности, не стоит покупать новую технику, автомобили, не нужно вкладывать деньги в новые проекты. Очень внимательно следите за тем, что говорите и пишете, особенно в соцсетях. Отнеситесь с особой важностью к налоговым платежам, к любым финансовым поступлениям на ваши счета. Здесь могут возникать различные нюансы. Закройте перед новым годом все свои «хвосты» и будьте спокойны, — рассказала астролог.

Особенность этого ретроградного Меркурия в том, что он проходит по знаку Скорпиона. Это означает, что к прочим проблемам может добавиться бессонница, возобновление хронических заболеваний, эмоциональные перепады, апатия, депрессивные состояния, головные боли, излишняя подозрительность, недоверие к окружающим, душевные тревоги на тему совершенных в прошлом ошибок.

— Скорпион — это глубокие и скрытые эмоции. В фазу ретро-Меркурия они могут выходить наружу в самое неподходящее время. Контролируйте себя, чтобы не испортить отношения с людьми. Обратитесь к специалистам со своими проблемами и решите их раз и навсегда, — посоветовала Мария Орлова.

А теперь о том, чего следует ждать представителям каждого знака зодиака.

Овен

Вам до 15 декабря нужно с особой осторожностью относиться ко всем делам и особенно к документам, которые связаны со страхованием, получением или оформлением наследства, финансами, поступающими от ваших личных или бизнес-партнеров. Не давайте и не берите деньги в долг. Обратите внимание на свое здоровье, особенно на хронические заболевания — сейчас они вновь могут дать о себе знать. Важно быть очень внимательными за рулем, не рисковать. Также в этот период не стоит покупать или продавать автомобиль.

Телец

Вам нужно с особой осторожностью относиться ко всем темам, которые связаны с поездками, путешествиями, сменой места жительства. Если вы собираетесь переехать в другой город или другую страну, лучше перенести это на вторую половину декабря. Также не совсем благоприятно сейчас кардинально менять что-то в своих отношениях, причём как с личными, так и с бизнес-партнерами. Не стоит, например, расходиться, разводиться, разрывать ваши контракты и отношения. Если вы хотите выйти замуж или жениться, подать заявление в загс, то с этим также лучше повременить.

Близнецы

У вас сейчас может сложиться такое впечатление, что все одновременно свалилось на вашу голову. Это и какие-то домашние бытовые дела, и рабочие вопросы, которые необходимо решать именно вам. Распишите для себя индивидуальный график — что и когда вы будете делать. Делегируйте часть дел. Иначе вы можете в них закопаться, что может привести к психосоматическим заболеваниям. Поэтому берегите себя, старайтесь не перерабатывать. Также сейчас неблагоприятный период для судебных разбирательств, кредитов — постарайтесь перенести все это на вторую половину декабря.

Рак

Не вкладывайте деньги в непроверенные источники, особенно если вам поступило предложение вложить деньги и быстро получить какие-то выгодные проценты. Не желательно сейчас открывать новый бизнес или начинать какое-то обучение. Дождитесь окончания ретроградности Меркурия и затем уже принимайте решение. Кроме того, в этот период может возникнуть недопонимание с вашими детьми. Будьте сейчас более внимательны, терпимы и тактичны с ними. Если вы свободный Рак, то будьте осторожны с новыми знакомствами. Возможно они не принесут вам ожидаемого результата.

Лев

Для вас сейчас уязвима тема движимого и недвижимого имущества — квартир, дач, домов, земельных участков, автомобилей. Все это вообще по возможности пока лучше не трогать. Иначе вы можете совершить невыгодную для вас покупку или сделку. Тем более, данное предостережение касается оформления важных документов, так как здесь возможны какие-то подводные камни. Поэтому либо все очень хорошо перепроверяйте, либо по возможности перенесите все это на вторую половину декабря.

Также в этот период может возникнуть недопонимание с вашей мамой. Проявите к ней больше терпения, не ругайтесь. Эти трудности временные.

Обратите внимание на свои внутренние переживания. Сейчас у вас может быть много эмоций, что-то вам может не нравится. Если хотите с этим разобраться, можете обратиться к психологу или астрологу.

Дева

Для вас сейчас очень опасна тема коммуникаций, общения, какого-то пиара, рекламы и вообще всего, что касается социальных сетей, интернета в целом. Вам нужно следить за сказанными словами, написанными текстами. Если вы хотите запустить какую-то новую рекламу, новый проект или сайт, лучше подождать до окончания ретроградной фазы Меркурия. Также следите за своим здоровьем, аккуратнее в спортзале. Нежелательны сейчас какие-то перегрузки. Будьте аккуратны за рулем. Новые знакомства могут разочаровать.

Весы

Ретроградный Меркурий пройдется по теме ваших финансов. Поэтому во всем, что касается расходов, нужно проявлять особую осознанность. Откажитесь от ненужных трат. Могут возникнуть сложности с накоплением финансов и беспокойство по этому поводу. Словом, держите все эти вопросы сейчас на особом контроле.

Следите за речью, потому что вы можете испортить отношения даже с самыми близкими людьми просто каким-то неверно и непродуманно сказанным словом. Берегите лор-зону, сейчас она у вас находится под определенным негативным влиянием.

Скорпион

Меркурий «ретроградит» именно в вашем знаке, а это значит, что все, что касается вашей личности, находится под его влиянием. Поэтому сейчас лучше избегать кардинальных перемен в жизни. Это касается и вашей личности, и отношений, и профессиональной реализации, и обучения. То есть постарайтесь как бы замереть на время, не делать каких-то резких, поспешных действий и не принимать важные решения.

Стрелец

Вам с особой осторожностью нужно отнестись к теме финансов, особенно к тратам. Старайтесь больше экономить. Покупки, которые вы сейчас сделаете, возможно, не принесут вам никакой пользы и удовлетворения.

Также наступивший период не подходит для путешествий, поездок, начала бизнеса, который так или иначе связан с заграницей.

Следите за своей психикой, нервной системой, старайтесь высыпаться. Для вас это будет залогом хорошего настроения и здоровья на этот период.

Козерог

Астролог не рекомендует вам начинать новый бизнес, вкладывать деньги в непроверенные источники. В этот период могут ухудшаться отношения с друзьями, влиятельными людьми, со старшими родственниками. Проявляйте к ним больше терпения, старайтесь не ссориться, сглаживайте острые углы.

Водолей

Ретроградный Меркурий пройдется по теме вашей профессиональной реализации. Поэтому вам в этой сфере нужно быть особо бдительными и внимательными. Не стоит сейчас резко увольняться либо просить повышения, устраиваться на новую должность или искать себе новую профессию.

Просто выполняйте свою работу, то, что вы хорошо знаете и умеете. Помните, у вас все будет хорошо.

Возможно какое-то недопонимание с коллегами, начальством, подчиненными. Проявляйте в общении с ними терпение.

Рыбы

Не начинайте сейчас новое обучение. Также неблагоприятны поездки, путешествия, особенно заграничные. Могут возникнуть проблемы с бронированием отелей, покупкой билетов. Если нет возможности перенести поездку, тщательно перепроверяйте все документы.