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Политика Нагрузки стало больше, а сотрудников меньше. Десятки тысяч полицейских ушли из МВД за последние полгода

Нагрузки стало больше, а сотрудников меньше. Десятки тысяч полицейских ушли из МВД за последние полгода

Весной глава ведомства Владимир Колокольцев заявлял, что не может напечатать деньги и увеличить им зарплату

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17 комментариев

МВД столкнулось с новой волной кадрового дефицита сотрудников

Сотрудников полиции в России стало еще меньше. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что по состоянию на 1 ноября некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тысячи человек или 18,8% от штатной численности.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ноябре 2022 говорил, что не хватает 90 тысяч сотрудников. А в мае 2024-го — что 152 тысячи. Таким образом, из МВД по всей стране с мая по ноябрь этого года ушли порядка 21,8 тысячи человек.

При этом, по заверениям Ирины Волк, глобальная нехватка кадров в полиции не влияет на раскрываемость преступлений. Однако нагрузка на личный состав стала больше.

— По сравнению с 2014 годом число разбоев уменьшилось на 79,5%, грабежей — на 76,6%, краж — на 45%, в том числе краж транспортных средств — на 87,4%. В общественных местах зарегистрировано на 46,6% меньше преступлений, чем 10 лет назад. Преступность несовершеннолетних снизилась более чем в 2 раза, преступность среди иностранных граждан и лиц без гражданства — на 14,8%, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Напомним, в мае 2024 года Владимир Колокольцев заявлял, что в патрульно-постовой службе некомплект составляет 25%, в следственной части — 21%, в уголовном розыске — 20%. А в ППС в Москве в Красносельском районе некомплект равен 78%. Тогда глава МВД говорил, что «не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату».

Ранее мы публиковали откровения московского полицейского, который рассказал, почему из МВД массово бегут люди.

ПО ТЕМЕ
МВД полиция Силовики Дефицит кадров
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Комментарии
17
Гость
39 минут
бородатых трогать запретили, даже дышать в их сторону, вот ментам и не с руки хамство и вседозводенность от них терпеть в свой адрес
Гость
42 минуты
Они служат не народу а власти и чем они занимаются и как они относятся к людям всё знают, помощи от них ждать не приходится да они и отгородившись от народа заборами и КПП Вспомните при русском Президенте Ельцине можно было спокойно зайти и реально милиция помогала
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