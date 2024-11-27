Курс доллара пробил потолок и приближается к 110 рублям: почему так происходит и что ждет нацвалюту

Доллар ждут колебания в 2025 году Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Доллар подорожал на 16% с начала года. На 27 ноября ЦБ установил курс на уровне 105,06 рубля. На Форексе же (международном рынке валюты) он почти достиг 108 рублей. Такие значения последний раз можно было увидеть в кризисный период 2022 года. Евро также вырос относительно рубля: 110,49 рубля по курсу Центробанка и 113 на бирже. Разберемся, почему рубль слабеет и чего стоит ожидать от национальной валюты в будущем.

В чем причина падения рубля

12 июня США ввели новый пакет санкций против России. Под них попала Мосбиржа, которая оказалась фактически изолированной от мировой долларовой системы. С 13 июня на площадке прекратили торговлю долларами и евро. А ранее именно через эти операции ЦБ устанавливал официальный курс валют, теперь это делают по-новому. В расчет стали брать отчеты банков и данные о покупке и продаже валют в финансовых организациях.

ЦБ устанавливает курс накануне — для расчетов по банковским операциям на завтрашний день. Курс на валютных биржах складывается из расчета спроса и предложения на конкретную валюту, он может меняться практически ежеминутно. Курсы на Форекс складываются исходя из стоимости валютных пар.

Пока российские власти не будут принимать явных мер для поддержки рубля, считает главный аналитик финансовой компании Neomarkets Олег Калманович.

— Высокий курс доллара поддерживается в России для наполнения государственного бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Более высокий курс выгоден при продаже энергоресурсов на экспорт, так как это увеличивает объемы поступлений в рублевом эквиваленте, особенно в условиях ограниченного импорта, — объяснил Калманович.

Это фактически подтвердил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту, — отметил Силуанов на международном форуме Финансового университета.

Что будет дальше

Эксперты, опрошенные Городскими порталами, сходятся во мнении, что ситуация с рублем в ближайшее время не улучшится.

— Он останется под давлением из-за внешнеполитических факторов, цен на энергоресурсы и санкций, — считает венчурный предприниматель, президент инвестиционного фонда Алакрис Групп Владислав Костицын. По его мнению, в 2025 году вероятны колебания курса, это в свою очередь может привести к подорожанию импортных товаров и росту цен на топливо.

Член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов уверен, что у рубля далеко не радужная перспектива.

— Обесценивание рубля в будущем году — не предмет дискуссии. Вопрос только, в какой степени оно произойдет. Естественно, всё, что можно купить за рубли, будет неизбежно дорожать. В первую очередь — продукты питания, услуги ЖКХ, транспорт и услуги как таковые — от такси до женщин с низкой социальной ответственностью, — подчеркнул Баранов.

Магистр экономики, финансовый обозреватель Никита Макаров считает, что курс национальной валюты будет слабым, пока экономика зависит от экспорта и цен на нефть. Этому же способствует санкционное давление, из-за которого есть проблемы с платежами за импорт.