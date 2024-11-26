В Краснодаре пьяный лихач перевернулся на парковке и поджег автомобили. Новости 26 ноября

Момент аварии попал на видео Источник: Типичный Краснодар / T.me

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 ноября.

Пьяный лихач сжег машины

В Краснодаре пьяный водитель Honda Civic на большой скорости ездил по дворам многоэтажек. В какой-то момент он врезался в припаркованную машину и перевернулся на бок. Иномарка виновника загорелась, а после огонь перекинулся на четыре соседские машины.

По словам полицейских, у водителя были на лицо признаки опьянения. Сам мужчина утверждает, что выпил уже после ДТП.

Из людей в результате аварии никто не пострадал.

Курсанты устроили массовую драку

В Уфе курсанты 10 и 11-х классов кадетского корпуса устроили массовую драку во дворе учебного заведения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры и Следственного комитета Башкирии, сначала это был обычный конфликт, который постепенно перерос в драку. Ее смогли остановить сотрудники корпуса.

В больницу попали 10 человек. По данным телеканала UTV, у большинства пострадавших — синяки, ссадины, переломы носов. У одного из курсантов диагностирован перелом позвоночника, ему потребовалась операция.

Очевидцы сняли драку Источник: UTV

Следком возбудил два уголовных дела: о халатности и хулиганстве, совершенном группой лиц.

Мать избила своих детей и отнесла в магазин

Пьяная жительница Таганрога избила своих детей и отнесла их к магазину. Один из полугодовалых близнецов погиб от ударов, а второго в критическом состоянии положили в реанимацию. Мать в этот день праздновала свой день рождения.

Через некоторое время после избиения к магазину прибежал отец детей. Он начал доставать малышей из переноски, в которой их оставила мать, и понял, что один из мальчиков уже мертв. На видео слышно, что женщина в это время рыдала, а на утверждения своего мужа спорила: «Кто умер? Что ты несешь? Покормить его надо». После этого мужчина горько заплакал, прижимая погибшего сына к себе, а прохожие вызвали скорую.

Мать признала себя виновной Источник: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

Силовики задержали женщину. Она признала свою вину и заявила, что раскаивается. Теперь ей грозит до 20 лет колонии по уголовному делу об убийстве малолетнего и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Футбольных судей обвинили во взятках

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в российском футболе. Он рассказал, что самарский клуб «Крылья Советов» должен 36 миллионов рублей неким преступникам, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе». Случай, по словам Федорищева, не единичный — это целая система, с которой согласились все российские клубы.

Губернатор обратился к главам других регионов за помощью. По его словам, коллеги подтвердили, что знают о коррупции среди российских судей.

Видео выступления губернатора Источник: Вячеслав Федорищев

Слова губернатора вызвали бурную реакцию. В РФС заявили, что о происходящем стоит сообщить в прокуратуру и готовы оказать полное содействие. А бывшие судьи РПЛ уверены, что заявления Федорищева — или попытка прямого подрыва департамента судейства, или способ прикрыть проблемы в «Крыльях Советов».

Уже после того, как поднялся шум, Федорищев заявил журналистам, что у него нет фактов, подтверждающих коррупцию, чтобы обратиться с ними в правоохранительные органы. Всю информацию о скандале мы собрали в этом материале.

Мошенники атакуют владельцев iPhone

По Сети распространяются жалобы от владельцев iPhone, которые стали жертвами новой мошеннической схемы. Аферисты предлагают установить на телефон приложения, которые были удалены из ApStore, — например, приложения мобильных банков.

Мошенники просят предоставить данные для доступа в Apple ID, а после меняют пароль от аккаунта, блокируют телефон и требуют выкуп за разблокировку.

Слово года

Слово «Вайб» стало словом 2024 года по версии «Грамоты.ру». Также в тройку лидеров вошли «скуф» и «прилет», передает ТАСС.

Как отмечает портал, «вайб» — эмоциональное состояние, настроение, возникающее при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо. Слово набрало 256 голосов экспертов-филологов, «скуф» — 229 голосов, а «прилет» — 124.

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