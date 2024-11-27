Нашли много нарушений: будут ли в Ярославле расторгать контракты с крупными перевозчиками?

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что в Ярославле могут частично расторгнуть контракты с двумя крупными перевозчиками: «Стартранс» и «Первая пассажирская компания». Он объяснил, что от ярославцев поступает много жалоб из-за несоблюдения расписания и грязных автобусов. К указанным перевозчикам, по словам главы региона, возникло больше всего вопросов.
Тогда в правительстве Ярославской области уточнили, что у перевозчиков есть 10 дней, чтобы устранить нарушения. Об этом сообщалось 11 ноября. В среду, 27 ноября порталу 76.RU сообщили, что контракты, все же, расторгать не будут, поскольку компании устранили замечания.
— Транспортные компании улучшили обслуживание на проблемных маршрутах. По поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева Министерством дорожного хозяйства и транспорта был усилен контроль за работой перевозчиков в части помывки транспортных средств и выполнения расписания, предусмотренного контрактами. Ранее от жителей города поступало большое количество жалоб на грязные автобусы и срывы рейсов транспортных компаний «Стартранс» и «Первая пассажирская компания». В адрес перевозчиков были направлены предостережения с возможностью исправления выявленных нарушений в течение 10 дней. За это время транспортные компании исправили ситуацию в лучшую сторону, — рассказали в правительстве Ярославской области.
По данным властей, выпуск чистого подвижного состава составляет больше 90%. Технику моют перед выходом на линию. В областной администрации уточнили, что по всем замечаниям применяются штрафные санкции.
— Что касается соблюдения расписания, то здесь также наблюдается положительная динамика. Выполнение рейсов на проблемных маршрутах улучшилось, в ноябре показатели объема транспортной работы увеличились на 10-15%, — уточнили в правительстве Ярославской области.
Что известно о перевозчиках?
ООО «СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семь лет работы компания заработает 17 млрд рублей.
Компания «Стартранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс».
В 2020–2021 годах она получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет. А в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов «Мосавтодора», по контракту фирма должна будет обеспечивать компанию транспортом для перевозки рабочих и грузов. Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «Стартранса».
Питерская компания «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто») начала работать в Ярославле в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. Сейчас работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей. Согласно контракту, за семь лет работы в регионе компания заработает 14 млрд рублей.
Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), которое находится в городе Волжском Волгоградской области и занимается производством автобусов и троллейбусов.
Помимо Ярославля транспортные компании Бондаренко работают в Северной столице, Москве, Ленинградской области, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.
Ранее власти сообщали, что жалобы по поводу грязных автобусов можно направить по телефону 122 (с добавочным 5), а также по-сотовому — +7 (4852) 30-40-95.
На проблему с автобусами в Ярославле обращают внимание не только власти, но и правоохранительные органы. 27 ноября в областной прокуратуре сообщили, что по материалам СМИ о недостатках в работе общественного транспорта организовали проверку.
— В ходе проверки будет дана оценка исполнению перевозчиками требований законодательства о пассажирских перевозках, включая вопросы транспортной доступности, а также исполнения государственных контрактов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, — уточнили в прокуратуре.
Помимо этого, в правоохранительных органах дадут оценку государственным контрактам на их соответствие условиям социального стандарта. А именно: вместимость транспортных средств, исходя из пассажиропотока, потребности горожан в перевозках. Также оценят и время ожидания автобусов.