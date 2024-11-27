Нашли много нарушений: будут ли в Ярославле расторгать контракты с крупными перевозчиками?

ООО «СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семь лет работы компания заработает 17 млрд рублей.

Компания «Стартранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс».

В 2020–2021 годах она получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет. А в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов «Мосавтодора», по контракту фирма должна будет обеспечивать компанию транспортом для перевозки рабочих и грузов. Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «Стартранса».

Питерская компания «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто») начала работать в Ярославле в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. Сейчас работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей. Согласно контракту, за семь лет работы в регионе компания заработает 14 млрд рублей.

Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), которое находится в городе Волжском Волгоградской области и занимается производством автобусов и троллейбусов.

Помимо Ярославля транспортные компании Бондаренко работают в Северной столице, Москве, Ленинградской области, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.