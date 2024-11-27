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Развлечения «Пошла по приколу, ушла с женихом». Откровения красотки, покорившей сердце иностранца на шоу «Давай поженимся»

«Пошла по приколу, ушла с женихом». Откровения красотки, покорившей сердце иностранца на шоу «Давай поженимся»

Иностранный жених впечатлился харизмой девушки

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1 комментарий
Источник:

Кристина Махнюк — 28-летняя сибирячка, переехавшая в Москву. Она уже дважды становилась участницей разных шоу про поиск любви. В начале октября она стала участницей шоу «Давай поженимся» 16+ и покорила сердце русского американца Хантера.

В детстве Кристина была озорной и активной: писала стихи и публиковалась в местных газетах. А после школы поступила на журналистику в Новосибирск. И даже несмотря на дислексию стала ведущей на СТС:

— Пока работала на телевидении спасалась перечитыванием сценария, в прямом эфире у меня не было возможности ошибиться.

На телевидении девушка успела поработать и редактором монтажа, поэтому шла на «Давай поженимся» зная, что ее ждет и особых надежд на любовь не строила. Кристина была в отношениях 10 лет, но рассталась с молодым человеком и перестала понимать кто ей нужен.

По словам девушки, ухажеров у нее достаточно

Источник:

— Я воспринимаю шоу как классные приключения, но жду своего человека. Может быть немного дебильного, но своего.

По словам участницы шоу — на всех этапах невест курируют редакторы программы. Они сразу сказали девушке, что надо быть готовой к разному, — главное не плакать, несмотря на любые выходки ведущих.

А за час до шоу девушке рассказали о том, каким должен быть ее сюрприз на программе, предложили импровизировать с русским народным ансамблем. И жених Хантер оценил выступление.

— Он потом в конце сказал, что я очень харизматичная и клево станцевала. Кажется, поэтому и выбрал.

О том, как сложились взаимоотношения девушки с американцем после программы, почему редакторы дали в кадр девушке холодец и сельдь под шубой и насколько волнительно прошли съемки — смотрите в виде чуть выше.

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Бийск Давай поженимся Закулисье шоу Жених
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Комментарии
1
Гость
27 минут
Кринжатина.
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