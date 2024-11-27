В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»

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Вячеслав Федорищев заставил многих футбольных функционеров схватиться за сердце Источник: Вячеслав Федорищев / Telegram











Вячеслав Федорищев впервые за свою губернаторскую карьеру с шумом и треском ворвался в федеральную повестку. Его выступление на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту обсуждают примерно все. И примерно все одобряют. А как можно не одобрить призыв к борьбе с коррупцией? Да еще и в футболе — пожалуй, самом скрепном виде спорта.

Вячеслав Федорищев возглавил Самарскую область в июне 2024 года после отставки губернатора Дмитрия Азарова. До этого он работал председателем правительства Тульской области. В сентябре 2024 года выиграл выборы губернатора, став в возрасте 35 лет одним из самых молодых глав регионов России. После избрания объявил одним из приоритетов работы борьбу с коррупцией.

Видео выступления, опубликованное в губернаторском телеграм-канале, свидетельствует — Вячеслав Федорищев говорил непрерывно почти 11 минут. При этом никакие другие участники заседания там не отсвечивают — нет ни вопросов, ни возражений, ни реплик, ни постукивания карандашом по стакану: «Вячеслав Андреевич, регламент». Никто не мешает губернатору Самарской области рассказывать, что кто-то из «Крыльев Советов» попросил у него 36 миллионов рублей на взятки судьям, что такая практика есть во многих регионах и что ее надо прекратить решительно и бесповоротно. А если после выступления Федорищева и было какое-то обсуждение, то нам его никто не посчитал нужным показать.

Источник: Вячеслав Федорищев / Telegram

Тем не менее информационная бомба взорвалась. И реакция околофутбольного сообщества не заставила себя ждать. РФС пообещал разобраться. Судьи ответили, что взяток не берут. Депутаты Госдумы закивали на правоохранительные органы. Нашлись и те, кто цинично посмеялся — мол, тоже мне, секрет Полишинеля… Но официальная информационная волна кажется мелкой рябью по сравнению с цунами обывательских комментариев, обрушившихся на «Крылья Советов» в частности и весь российский профессиональный футбол в целом. Общее их настроение — «разогнать дармоедов!».

И здесь важно учитывать, что такое настроение — далеко не новость. Примерно каждый профессиональный спортивный клуб, получающий финансирование из бюджета, перманентно купается в потоках хейта. Даже невооруженным глазом видно, что количество их фанатов не идет ни в какое сравнение с количеством тех, у кого не укладываются в голове суммы — зарплат, трансферов, аренд. Человека, редко интересующегося футболом, но часто — ценами в «Пятерочке», крайне сложно разубедить в том, что всех футболистов надо немедленно отправить на СВО на заводы или в далеко не футбольные поля.

Свой удар губернатор уже нанес. Теперь нужно хорошо отыграть в защите Источник: Вячеслав Федорищев / Telegram











На эти настроения масс заявление Вячеслава Федорищева ложится как нельзя органично. И его не менее органично дополняет последующее решение урезать бюджетное финансирование «Крылышек» на 800 миллионов рублей. Сложно отделаться от мысли, что всё это — нехитрая спецоперация, цель которой — не столько очищение футбола, сколько банальное перераспределение денег на более насущные вещи, нежели футбол. Правда, одним из следствий может стать слив «Крыльев» на один-два футбольных этажа пониже. Но много ли будет тех, кто заплачет? Особенно когда в области есть дерзкий и вполне себе частный «Акрон».

То, что Федорищев выступил со своим антикоррупционным соло не где-нибудь, а на Госсовете, можно считать явным сигналом другим губернаторам — друзья, ваши неуемные траты на профессиональные спортклубы отныне выглядят крайне токсично. А если заявление самарского губернатора еще и не будет иметь, казалось бы, логичного продолжения в виде пары-тройки уголовных дел против нечистых на руку арбитров, то и вовсе к гадалке не ходи — значит, всё так и задумывалось.

Конечно, вряд ли сокращение трат на клубы поспособствует качественному росту российского футбола. Приличного уровня игроки найдут себе другие чемпионаты. Но с другой стороны, истинное качество российского футбола в условиях его изоляции — и так большая загадка. Да и на кону не стоит примерно ничего — ни попадание на чемпионаты мира и Европы, ни в еврокубки. Наблюдать же за национальным первенством, если там, как в советские времена, заблещут заводские да армейские команды, многим будет даже интереснее — ведь ностальгию по СССР никто в обозримом будущем отменять не собирается.

А для самоудовлетворения на международном уровне нам вполне хватит фееричных побед над Белоруссией, Сирией и Брунеем.