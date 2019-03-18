«Мозгу всё равно, искренне ли вы смеётесь»: в Ярославле взрослых учат хохотать

Йога, стретчинг, фитнес — эти модные слова сегодня никого не удивляют. И большинству людей понятно, что речь идёт об общеукрепляющих для тела физических упражнениях. Недавно в Ярославле людей стали приглашать на йогу смеха. Да-да, на этих занятиях взрослых учат хохотать. Зачем это нужно, разбираемся со специалистом.



Мозгу всё равно, как вы смеётесь



Необычные занятия проводит в Ярославле Галина Власова — инструктор в студии йоги.



— Да, йога смеха — это звучит необычно. Сама методика появилась в Индии в 1995 году. В Россию же она пришла только в прошлом году, — рассказывает инструктор. — Называется так, потому что включает в себя упражнения на смех и дыхательную практику йоги. Необязательно приходить на тренировку с хорошим настроением. Смех может быть как естественный, так и искусственный, наш мозг не различает. И в том, и другом случае выделяется гормон эндорфин, и у человека меняется настроение.

