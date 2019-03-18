«Мозгу всё равно, искренне ли вы смеётесь»: в Ярославле взрослых учат хохотать

Люди делают упражнения, чтобы смеяться
Йога, стретчинг, фитнес — эти модные слова сегодня никого не удивляют. И большинству людей понятно, что речь идёт об общеукрепляющих для тела физических упражнениях. Недавно в Ярославле людей стали приглашать на йогу смеха. Да-да, на этих занятиях взрослых учат хохотать. Зачем это нужно, разбираемся со специалистом.
Мозгу всё равно, как вы смеётесь
Необычные занятия проводит в Ярославле Галина Власова — инструктор в студии йоги.
— Да, йога смеха — это звучит необычно. Сама методика появилась в Индии в 1995 году. В Россию же она пришла только в прошлом году, — рассказывает инструктор. — Называется так, потому что включает в себя упражнения на смех и дыхательную практику йоги. Необязательно приходить на тренировку с хорошим настроением. Смех может быть как естественный, так и искусственный, наш мозг не различает. И в том, и другом случае выделяется гормон эндорфин, и у человека меняется настроение.
Занятия проходят в группах. Люди делают странные упражнения. И хохочут.
— Важно, чтобы занятия проходили в группе. Тут срабатывает зрительный контакт, срабатывают зеркальные нейроны. Один начинает смеяться, и другие подхватывают, — объясняет инструктор Галина. — И к концу занятия все искренне хохочут. Смех начинает поглощать человека, и мозг переключается, он забывает о проблемах и напряжении и наполняется радостью. Наши занятия называются «детский сад для взрослых». Да, я разговариваю с взрослыми как с детьми. И взрослые становятся совсем другими, как дети. А у детей нет неловкости. Как рассмешить человека? Есть специальные упражнения. После занятия идёт расслабление, релаксация. Смеяться — это очень важно, ведь гормон стресса (кортизол) — убийца номер один в мире. Снимайте стресс, смейтесь!
Так взрослых учат смеяться