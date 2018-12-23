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Здоровье

В ярославском областном бюро судмедэкспертизы нашли грубые нарушения

Сотрудников привлекли к ответственности

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Нарушения устранили

Фото: Александра Савельева

Прокуратура Ярославской области нашла грубые нарушения в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

- Проверкой выявлены факты несоблюдения условий хранения лекарственных средств и изделий медицинского характера, отсутствия необходимого для проведения судебно-медицинской экспертизы оборудования, дефекты отделки помещений экспертного учреждения, а также установление не соответствующих закону требований к участникам открытого конкурса в конкурсной документации, несвоевременное размещение в единой информационной системе информации об исполнении контрактов, - рассказали в прокуратуре.

Надо сказать, что начальник бюро достаточно быстро отреагировал на замечания. Все нарушения он устранил: проведена работа по формированию заявки в целях выделения субсидии на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, организовано обучение лица, исполняющего обязанности контрактного управляющего, три сотрудника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по фактам несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о лицензировании медицинской деятельности прокуратурой области в отношении ответственного должностного лица» возбуждены дела об административных правонарушениях. По постановлению прокурора виновное лицо привлечено в декабре 2018 года к административной ответственности

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